El PP propondrá en Retiro que se erija una estatua a Carlos V aprovechando el proyecto de remodelación de Atocha - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular propondrá en el Pleno de Retiro que se celebra este martes que se erija una estatua a Carlos V aprovechando el proyecto de remodelación de Atocha.

La estatua se ubicaría en la fuente situada en la plaza que lleva su nombre. La proposición saldrá adelante con los votos mayoritarios del PP.

Madrid ya cuenta con una estatua dedicada a Carlos V. Se encuentra a unos metros, en el parque del Retiro, concretamente en el Paseo de Estatuas, originalmente creada para ubicarla en el Palacio Real. Es obra de Domenico Olivieri, fechada en 1743, dentro de la serie concebida por el fraile benedictino, recoge la web del Ayuntamiento de Madrid, consultada por Europa Press. Al Retiro llegó en 1847. Fue restaurada en 1997, tras la reposición de elementos que habían desaparecido y después de reparar otros desperfectos.