PP, PSOE y Vox condenan insultos a Ayuso en manifestación por Samuel y MM y Podemos dicen que ella no es "la víctima"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP, PSOE y Vox han condenado los insultos contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que se lanzaron este lunes en la manifestación en Madrid por el asesinato homófobo de Samuel mientras que Más Madrid y Podemos han señalado que la dirigente regional no es "el perejil de todas las salsas" ni "la víctima de esto".

Así se han manifestado los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid al ser preguntados en rueda de prensa por los insultos contra la presidenta autonómica que se escucharon en la concentración, entre ellos 'Ayuso fascista, estás en nuestra lista'.

La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, quien ha abierto el turno de intervención, ha indicado que no les parece de recibo que la presidenta de la Comunidad "tenga que ser el perejil de todas las salsas".

"Ayer estábamos hablando de la muerte de una persona por un delito de odio, por homofobia, por LGTBIfobia, y no puede ser que la señora Ayuso otra vez se quiera victimizar y ponerse en primera fila. Aquí lo importante es que ha muerto Samuel y que miles de personas en todo el país han salido a rechazar este delito de odio", ha sostenido, para a continuación incidir en que fueron manifestaciones "pacíficas".

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha recordado que ha fallecido "un chaval de 24 años al grito de maricón" por lo que ha remarcado que "la señora Ayuso no es el centro de atención de todo" ni es "la víctima de esto".

"Ayer miles de españoles, miles de personas, se manifestaron en señal de repulsa pidiendo justicia por el asesinato con tintes LGTBfóbicos. Vamos a poner el foco donde realmente está el problema social", ha declarado.

Desde el PSOE, su portavoz, Hana Jalloul, ha trasladado que le parece una pena que muchas veces se empañen actos como estos, tanto con cargas policiales como con insultos, aunque ha precisado que estos los lanzaros "unos cuatro o cinco". De manera firma, ha trasladado que a su partido no le gustan las amenazas ni el vocabulario que se escuchó para referirse a Ayuso.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha condenado los insultos que se lanzaron contra la 'popular' y también contra el presidente de su formación, Santiago Abascal, y ha censurado que la izquierda no lo haga.

"Tienen un doble rasero que nosotros no tenemos. Nosotros siempre vamos a condenar cualquier acto de violencia, cualquier crimen, como el de Samuel o como el del joven de Terrassa. Los condenamos todos, la izquierda solo habla de lo que le interesa", ha dicho.

Desde el PP, el portavoz adjunto, Pedro Muñoz Abrines, ha lamentado que haya fuerzas políticas que utilicen estas circunstancias para convertir el asesinato de Samuel en un "arma arrojadiza" y que además no sean capaces de condenar la violencia, los insultos, el discurso de odio" que se vio "desgraciadamente" con manifestaciones contra la presidenta.

"¿Por qué no condenan ese tipo de discursos de odio? ¿Somos selectivos, sectario? ¿Solo condenamos una parte de la violencia que se produce en la sociedad? ¿El fin justifica los medios? Desde luego rechazamos ese tipo de comportamientos y es muy triste que grupos parlamentarios que me han antecedido no hayan sido capaces de condenarlo y se han quedado en una supuesta, excesiva, fuerzas en las cargas policiales", ha dicho.

Desde el PP han emitido una nota de prensa para condenar también por esa vía lo sucedido y han lanzado una campaña en Twitter, bajo el hashtag #ApuntameEnLaLista, de apoyo a la presidenta.