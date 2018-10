PP quiere que la Asamblea exija al Gobierno central los fondos que le corresponden a la región para menores extranjeros

Publicado 18/10/2018 13:50:21 CET

El Grupo Parlamentario Popular quiere que la Asamblea de Madrid exija al Gobierno de Pedro Sánchez que dote a la Comunidad de "los fondos que le corresponden" en las convocatorias extraordinarias de ayudas para menores extranjeros no acompañados, después del "injusto reparto" que se ha llevado a cabo.

La consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, y la diputada del PP Ana Camíns han sido las encargadas de registrar en la Cámara regional la proposición no de ley en la materia, por medio de la que, además, quieren instar al Ejecutivo central a que "actualice de urgencia el sistema de información contenido en el Protocolo Marco de 2014".

Y es que, esta misma semana, se ha conocido que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social no ha concedido ayudas a la región, decisión que sustenta en que entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 no se ha registrado la llegada de ningún menor extranjero no acompañado a la misma.

En declaraciones a los medios de comunicación, Moreno, que ha exigido al Ministerio que indique de dónde obtiene sus datos, aboga porque prime la "lealtad institucional" y les otorguen la cuantía que les corresponden "con total transparencia". "Es un absoluto agravio y una absoluta injusticia que a la Comunidad le correspondan cero euros", ha manifestado.

La consejera ha defendido el Ejecutivo autonómico está atendido a estos menores con "presupuesto propio, trabajando de la mano de las organizaciones no gubernamentales especializadas". Concretamente para subsanar la "sobreocupación" del Centro de Primera Acogida de Hortaleza se han contratado con entidades especializadas 90 plazas, que esperan que puedan llegar a ser 120.

Por su parte, Camíns ha tachado de "muy injusto" el reparto del presupuesto realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez, al no contemplar "una partida específica para los 846 menores extranjeros no acompañados" que tiene contabilizados por la Brigada de Extranjería de la Comunidad de Madrid, una cifra que cree que puede ser incluso superior según lo que indican desde las organizaciones no gubernamentales.