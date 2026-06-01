PP recalca que huelga de peonadas es ante Mónica García y MM responde que condiciones laborales son competencia de Ayuso

Varias personas durante la concentración de médicos y sanitarios con motivo dela huelga de médicos - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Madrid ha recalcado que la huelga de peonadas a las que se han sumado especialistas de 19 hospitales de la región es para protestar contra la ministra de Sanidad, Mónica García, ante lo que Más Madrid ha replicado que las condiciones laborales del personal sanitario dependen de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo han trasladado los partido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes en el que se han adherido profesionales de 80 servicios de 16 especialidades a esta huelga de peonadas. Estas son horas extraordinarias hechas pro la tarde que son decisivas para aligerar la lista de espera.

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha alertado de que esta protesta "solo va a contribuir a aumentar las listas de espera" y ha afirmado que las huelgas "contra la falta de diálogo de la ministra" han implicado ya "215.000 consultas perdidas, en más de 10.000 cirugías que han tenido que ser reprogramadas porque no han podido hacerse, más de 21.000 pruebas que han dejado de hacerse y que han tenido hasta la fecha un impacto económico de más de 16 millones de euros".

"La falta de capacidad de la ministra de Sanidad Mónica García está provocando que tenga a la profesión médica en frente, que tenga a sus compañeros a los que ha traicionado en pie de guerra contra ella y esto se suma a esa protesta", ha planteado.

Frente a ello, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha recalcado que las condiciones de los médicos y salariales "son responsabilidad exclusiva del Gobierno autonómico" y no se la líder de su partido.

Ha apostillado que quien ha llevado la lista de espera hasta el millón de habitantes y que el promedio para ver el médico de familia esté en más de una semana "es Ayuso" y que es ella quien "tiene que resolverlo o irse".

Su homóloga de PSOE, Mar Espinar, también ha puesto el foco en la presidenta autonómica afirmando que Madrid es la autonomía que menos inversión tiene por habitante en Sanidad, al tiempo que le ha acusado de estar "desviando miles de millones de dinero público a empresas privadas".

Frente a ello, ha reivindicado su presencia en la manifestación de este domingo en defensa de la sanidad pública. Ha reclamado que se opte por una inversión considerable en los hospitales públicos y en los centros de salud y que asuma que "las condiciones laborales son una competencia única y exclusiva" de las CCAA.

Por último, desde Vox su portavoz, Isabel Pérez Moñino, ha exigido que se analice la situación de la sanidad "también desde la demanda", porque considera que España se está convirtiendo "en el hospital del mundo".

"Yo creo que lo primero que hay que hacer es escuchar a los profesionales sanitarios y esto es lo que tendrían que estar haciendo tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Sanidad. Escuchar a los profesionales sanitarios, escuchar sus reivindicaciones, sus legítimas reivindicaciones", ha zanjado.