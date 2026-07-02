PP tilda de "razonable" su enmienda a ley del concebido no nacido y dice que grupos pueden recurrir si lo consideran

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece declaraciones tras un pleno extraordinario, en el exterior de la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha tildado este jueves de "razonable" su enmienda a la ley del concebido no nacido, que permite al Consejo de Gobierno modificar la norma, y ha señalado que los grupos pueden recurrir si lo consideran oportuno.

Lo ha señalado así en los pasillos de la Cámara regional, donde ha puesto el foco en que los grupos podrían haber debatido sobre esta enmienda en la sesión de hoy, donde ha salido adelante esta norma que reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar, y "no lo han hecho".

"Para nosotros es una enmienda que lo que hace es facilitar la gestión de estas ayudas y de estas cuestiones al Gobierno. Si hay un año una ayuda de un importe y hay otro año otra ayuda de otro importe, pues que no sea necesaria una modificación legislativa", ha justificado.

Así ha respondido tras ser preguntado por las declaraciones de portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien ha afirmado que su formación estudiará "todas las vías" para denunciar la ley del concebido no nacido, aprobada esta misma mañana en el Pleno de la Asamblea, por no respetar la "separación de poderes".

Sobre ello, Díaz-Pache ha valorado que seguramente la izquierda con este buscara un "golpe de efecto político" pero ha insistido en que las enmiendas han pasado por la Mesa de la Asamblea "sin ninguna advertencia" y ha salido adelante "sin ningún tipo de problema".