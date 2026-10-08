PP tumba en la Asamblea una ley de Más Madrid para cambiar la forma de medir listas de espera sanitarias

Archivo - El Ramón y Cajal arranca las obras para remodelar sus fachadas - HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha tumbado este jueves en la Asamblea de Madrid una proposición de ley (PROPL) presentada por Más Madrid para modificar la forma de medir la lista de espera y que recoja todo el recorrido del paciente y que el deterioro de las mismas implique más presupuesto de encadenarse dos trimestres consecutivos.

La Cámara regional ha abordado la toma en consideración de esta proposición de ley de gestión, transparencia y compromiso presupuestario en materia de listas de espera de la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid, que ha contado con el voto a favor del PSOE y la abstención de Vox.

Según el texto presentado por Más Madrid, hasta la fecha la lista de espera se mide por "tiempo de espera hasta cada evento aislado" --la primera consulta externa, la prueba diagnóstica o la intervención quirúrgica--, pero sin tener en cuenta el "recorrido completo del paciente".

"Sin embargo, desde la perspectiva del paciente, la espera no termina cuando es visto por primera vez por el especialista, sino cuando recibe un diagnóstico y, en su caso, la indicación e instauración de un tratamiento", destacan desde la formación.

Para defenderla, la diputada de Más Madrid Marta Carmona ha argumentado que las listas de espera son "un problema importante" para los madrileños debido a las "tropelías" que comete la Administración para "maquillarlas". De hecho, ha señalado que el Consejo Interterritorial ha coincidido en la necesidad de cambiar el criterio de medición de las listas, incluida la Consejería de Sanidad madrileña.

Para la diputada Carmona, las listas de espera actuales se miden con un modelo anticuado para una sanidad que "ya no existe". Por eso, la ley proponía medir el tiempo de espera desde la intervención clínica, independientemente de si hay citas abiertas o no; aplicar un indicador único para cada proceso; así como aplicar indicadores "más robustos" para computar las esperas.

Además, la ley propuesta por Más Madrid incluía la publicación de los datos de las listas una vez cada tres meses de tal forma que la ciudadanía pudiera consultarlos, y también los microdatos de la confección de estas listas para poder analizarlos y hacer una "medición realista de los tiempos de espera".

Por el contrario, el 'popular' Raúl Martín ha criticado que con esta ley la izquierda busca una nueva oportunidad para "manipular y manosear la democracia" y cree que es un nuevo ataque contra Madrid a través de las listas de espera, "todo orquestado por la ministra Mónica García desde su ministerio sectario".

Así, ha afirmado que lo que se debate es "un modelo de país que quieren aplicar en Madrid" y cree que desde Más Madrid no buscan reducir las listas de espera sino "inflar la cifra". "Nosotros defendemos un modelo de éxito de titularidad pública de gestión en libertad auditado y quieren dinamitarlo porque es la prueba de que su modelo ideológico es un fracaso", ha lamentado.

Desde el PSOE, el diputado Carlos Moreno ha acusado a la Comunidad de Madrid de tener a 1,5 millones de madrileños "atrapados" en unas listas de espera que son "objeto de mofa" a nivel nacional, pero que provocan "cabreo" a los ciudadanos de la región y "preocupación" entre los diputados de la oposición.

Además, Moreno ha catalogado de "mandatoria" una nueva ley de listas de espera para garantizar la mejora del acceso a la sanidad y que, entre otras cosas, pueda evitar que se "manipulen" los tiempos de espera como, asegura, ha ocurrido en el Hospital Ramón y Cajal, donde "mantienen en el limbo a miles de pacientes".

Por parte de Vox, la diputada Raquel Barrero ve necesario seguir debatiendo sobre las listas de espera, si bien considera que esta proposición de ley no sirve para "mejorar y reducir" las mismas. "Compartimos con ustedes algo. Hay que mejorar la información, hay que mejorar la transparencia y hay que tener un conocimiento real de lo que está esperando un paciente", ha valorado.

Si bien a Vox no le gusta "la solución que dan a los problemas planteados" sobre estas listas porque confunden "gestionar con regular más". "No necesariamente se gestiona mejor porque haya más regulación, más estructura y más procedimientos", ha indicado, a la vez que ha defendido que la sanidad privada puede ser una aliada para reducir estas listas.