PP votará finalmente a favor de Almodóvar como Hijo Adoptivo de Madrid al primar "el aspecto cultural"

Publicado 27/02/2018 9:53:25 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid votará finalmente mañana en el Pleno a favor de que el cineasta Pedro Almodóvar obtenga el título de Hijo Adoptivo de Madrid al primar "el aspecto cultural" ya que es "uno de los grandes cineastas" del país y "sus películas están íntimamente ligadas a la capital".

Así lo ha avanzado este martes el portavoz de la formación, José Luis Martínez-Almeida, antes del comienzo del Pleno municipal, tras haber afirmado ayer que el Grupo tenía "dudas" sobre la idoneidad del director, guionista y productor de cine para obtener el título al haber contado con "una sociedad radicada en un paraíso fiscal".

Tal y como ha explicado Almeida a los medios de comunicación, la decisión se ha tomado en el Grupo tras debatirse la cuestión entre todos sus miembros. "Hemos tenido un debate para opinar sobre su idoneidad", ha señalado, para apuntar que así los populares hacen "un ejercicio de responsabilidad institucional", ya que consideran que estos nombramientos "han de salir por unanimidad de todo el pleno".

Tras haber mostrado ayer las "dudas" del PP ante este nombramiento, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tildó de "hipócrita" vía Twitter al Grupo municipal, a quien pidió apoyar este nombramiento.

"La hipocresía del PP no conoce límites. Almodóvar merece ser hijo adoptivo de Madrid y mucho más. Su talento, su universo transgresor y su prestigio dentro y fuera de nuestro país son un inmenso orgullo. ¡Rectificación inmediata!", expresó el líder socialista en la red social.

Para Almeida, tras haber aceptado el PP este nombramiento, a Sánchez "se le acaba la principal ocupación de las últimas 24 horas". Además, ha reprochado que en la legislatura anterior, el PSOE "en un ejercicio de doble moral" se abstuvo de apoyar el nombramiento de Julio Iglesias como Hijo Adoptivo de la capital.

Asimismo, ha cargado contra las palabras de Sánchez vertidas el 13 de abril de 2016 cuando dijo que "ningún socialista podía tener una offshore en Panamá", porque "lo expulsaría inmediatamente". "Tiene suerte Almodóvar de no ser militante del PSOE, porque lo hubieran expulsado ya", ha ironizado.

Martínez-Almeida ha pedido al secretario general del PSOE "que se ocupe de los problemas graves y urgentes que tiene", y que "no mienta a los españoles" porque ayer "aún no estaba tomada la decisión". En la rueda de prensa ofrecida ayer en Plaza de la Villa, Almeida aseguró que aún no estaba decidido el voto de los populares sobre este nombramiento.

Por último, el portavoz de los populares en Cibeles ha asegurado que no nombrarán a Sánchez Hijo Adoptivo de Madrid, ya que pese a nacer en la capital y ser concejal del Consistorio, "consiguió el hito histórico para el PSOE de ser la cuarta fuerza más votada en Madrid".