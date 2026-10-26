PP y Vox celebran dimisión del delegado del Gobierno y apuntan al 29N para acabar con un "sanchismo" que "se desmorona"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2d), el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo (i), el delegado del Gobierno, Francisco Martín (2i), el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska (d), - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han celebrado este lunes la dimisión del ya exdelegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín y han apuntado a las elecciones generales del 29 de noviembre para acabar con un "sanchismo" que "se desmorona".

Así se han pronunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas, que llega después de que el domingo se conociera la renuncia de Martín en plena acampada en la Puerta del Sol y tras quedar fuera de las listas al Congreso y al Senado.

Para el portavoz del PP en el Parlamento regional, Carlos Díaz-Pache, esta renuncia revela una "gravísima crisis en el entorno" del presidente del Gobierno, que "tiene destrozado al PSOE, al Gobierno de España, a las instituciones y al país".

"El delegado al Gobierno en Madrid no ha visto recompensado su servilismo. Ha hecho lo indecible y ha defendido lo indefendible para agradar a Pedro Sánchez a costa de a los madrileños", sostiene Díaz-Pache, cuyo partido cortó relaciones con Martín tras unas declaraciones por el quinto aniversario del Covid-19.

Al hilo, ha recalcado que la "humillación" de Martín ha sido "voluntaria" y ha señalado, además de la "ocupación ilegal de la Puerta del Sol" y el "boicot" a La Vuelta Ciclista a España.

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha celebrado tanto la salida de Martín como que el 29 de noviembre "desalojarán a Pedro Sánchez" quien está "alentando a la violencia".

"Le esperamos en los tribunales porque como saben ustedes Vox ha interpuesto una querella contra el delegado del Gobierno dimitido por los presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos por la acampada ilegal de radicales de Sol", ha insistido. De haber ido en las listas al Congreso o Senado y conseguido representación, habría estado aforado.

"RESPETO" A SU DECISIÓN DESDE EL PSOE

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha afirmado que "solo cabe respeto" a la decisión y ha destacado que este martes se nombrará al heredero del cargo de Martín.

"Este gobierno progresista va a estar a la altura y enseguida habrá un sustituto o sustituta que siga con la labor que ha estado haciendo el hasta ahora delegado del Gobierno Fran Martín y que todo continuará sin ningún tipo de incidencias", ha apostillado.

Por último, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que "siempre estuvo dispuesto al diálogo" con su partido y le ha deseado mucha suerte.

Desde la formación regionalista se ha sido muy crítico con la gestión de Martín, en cuestiones como las cargas policiales contra manifestantes en la huelga de Educación. "Todo el mundo ha visto cuando ha habido un posible desacuerdo lo hemos normalizado públicamente pero él siempre ha estado también abierto al diálogo aunque fuera evidentemente para discutir sobre posicionamientos totalmente contrarios entre Más Madrid y el PSOE", ha rematado.