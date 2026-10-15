PP y Vox frenan la ley de Más Madrid para prohibir a la Agencia de la Vivienda Social desahuciar a personas vulnerables

Hemiciclo durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid celebra el primer Pleno desde que el presidente del Gobierno oficializara la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembr - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y Vox han tumbado este jueves en la Asamblea de Madrid la Proposición de Ley presentada por Más Madrid para prohibir que la Agencia de la Vivienda Social (AVS) pueda desahuciar a familias vulnerables en el caso de que no se les haya proporcionado una "alternativa habitacional adecuada, estable y accesible".

Según ha explicado la diputada Diana Paredes, con esta ley Más Madrid busca "garantizar la función social" del parque público de la AVS y prevenir la pérdida de la vivienda habitual de colectivos vulnerables. La PL recoge, entre otros, una moratoria extraordinaria de 18 meses para que la AVS no inicie procesos, denuncias o ejecute procedimientos para recuperar la posesión de casas que sean residencia habitual de personas en vulnerabilidad residencial.

Sobre la prohibición de desahucio sin alternativa habitacional, plantea que esta deba adecuarse a la composición y necesidades de la familia, garantice la accesibilidad --si hay personas con discapacidad--, se sitúe en el mismo municipio o entorno, tenga carácter estable y no se limite a plazas de emergencia y se establezca una renta que "no comprometa la cobertura de las necesidades básicas de la unidad de convivencia".

Según ha argumentado Paredes, la Comunidad de Madrid es "otro gran tenedor" en la región, con la AVS en posesión de 25.000 viviendas, convirtiéndose así en "el mayor casero" madrileño. Sin embargo, considera que esta ley se ha convertido en "una auténtica máquina de desahuciar", con más de 530 lanzamientos desde 2019 a pesar de que su razón de ser debe consistir en "proteger a los excluidos del mercado".

Por parte del PP, Ignacio Catalá ha señalado que desde su partido comparten plenamente la necesidad de proteger a familias en situación de vulnerabilidad si bien ha defendido que la Agencia de Vivienda Social en desalojos "no actúa de manera ni indiscriminada ni automática".

"Pues cada expediente se analiza de manera individualizada, con intervención social y con comunicación con los organismos competentes cuando concurren situaciones de vulnerabilidad", ha reivindicado, a la vez que ha asegurado que no se habla del derecho de la propiedad privada y que la acampada en la Puerta del Sol es "asquerosa" por parte de gente que está "apropiándose" del espacio público.

Por su parte, la diputada socialista Cristina González ha defendido el voto a favor de la iniciativa y ha acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de carecer de voluntad política para afrontar la crisis de la vivienda y de tan solo centrarse en favorecer los intereses de los fondos de inversión frente a los ciudadanos, enlazando esto con los recursos de la Comunidad de Madrid contra la Ley de Vivienda impulsada por el Ejecutivo central.

En su crítica a la AVS, los socialistas han reprochado que tan solo se hayan construido 121 viviendas en los dos últimos años mientras se han llevado a cabo más desalojos. Por ello, considera que la entidad debe garantizar el realojo y la integración de las familias vulnerables y ha reclamado datos sobre las alternativas habitacionales ofrecidos a los desahuciados.

"Para ustedes lo único importante es cambiar las leyes del suelo y desproteger las viviendas de protección, y luego se molestan con los acampados de Sol, que están reclamando lo mínimo, que vivir en Madrid no sea un privilegio. Por eso les molestan, porque destapan sus vergüenzas", ha remachado.

Por último, el diputado de Vox Íñigo Henríquez de Luna ha criticado que la izquierda "radical y antisistema" esté utilizando el "gravísimo problema" de la vivienda y el drama de Maricarmen, la mujer desahuciada de su vivienda de Retiro, para "renacer de sus cenizas", si bien considera que todo es "un gran montaje" porque han apretado "el gatillo electoral para incendiar las calles".

"Maricarmen es una víctima más de su ideología radical y de la utilización de las personas que hacen ustedes sin escrúpulos porque ustedes en el fondo defienden una ideología radical donde quieren que todos seamos siervos del Estado", ha asegurado, quien ha cargado contra la "falsa igualdad" que promueve la izquierda y el intervencionismo, además de poner el foco en la necesidad de poner suelo a disposición para construir vivienda protegida "de forma masiva".