El precio del alquiler en la Comunidad de Madrid acumula una subida del 39% en los últimos 4 años

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid registra un aumento del 39% en los últimos cuatro años, o lo que es lo mismo, buscar una vivienda en octubre de 2025 supone tener que pagar 634 euros más que en 2021. En el último año, los alquileres han subido un 7%, lo que se traduce en un aumento de 117 euros de media al mes en el último año.

Según los datos del índice inmobiliario Fotocasa, los precios de los alquileres han experimentado una escalada en la región desde el año 2021, año en el que una vivienda de 80 metros rondaba de media los 1.068 euros al mes. Desde entonces, ha subido a 1.226 euros (octubre de 2022), 1.341 euros (2023), 1.586 euros (2024) y los 1.702 euros al mes en octubre de 2025.

El precio de la vivienda en alquiler en España lleva 3,6 años (44 meses) encadenando incrementos interanuales que han llegado a máximos valores, cada vez, en 18 de los últimos 44 meses analizados.

Durante este periodo (últimos 44 meses) el precio del alquiler se ha incrementado un 33%, llegando la media en España a 14 euros el metro cuadrado en octubre de 2025. Si calculamos el incremento interanual de octubre (13,5%) en euros (1,67 euros) y lo multiplicamos por los 80 m2 de una vivienda estándar, vemos que se están ofertando pisos 134 euros al mes con el precio más alto que hace un año.

"Son incrementos extraordinariamente intensos para un periodo tan acotado, y explican por qué llevamos casi cuatro años encadenando récords históricos mes a mes. Este encarecimiento acelerado ha tensionado el mercado hasta límites inéditos, pero empieza a intuirse un posible punto de inflexión. El alquiler avanza ahora a dos velocidades", explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

De la misma manera, Matos indica que si un inquilino medio en España tuviera que renovar su contrato o buscar una nueva vivienda en octubre de 2025, se toparía con una subida del 30% en el alquiler respecto a hace cinco años. El precio para un piso de 80 metros habría pasado de 860 euros mensuales en 2020 a unos 1.120 euros, lo que implica pagar 260 euros adicionales cada mes.

Hasta la fecha, el precio del alquiler en España mantiene una tendencia ascendente de forma continuada en comparación con los mismos meses del año anterior. En los últimos 44 meses, el mercado ha registrado sucesivos máximos históricos: tres en 2022, cuatro en 2023, siete en 2024 y cuatro en lo que llevamos de 2025.

Por comunidades, Madrid es la cuarta región con el mayor aumento interanual, por detrás de Cataluña (+303 euros/mes) y Baleares (+135 euros/mes).

Por detrás de Madrid, se encuentran Aragón (+106 euros/mes), País Vasco (+98 euros/mes), Asturias (+96 euros/mes), Comunitat Valenciana (+95 euros/mes), Castilla-La Mancha (+86 euros/mes), Andalucía (+74 euros/mes), Extremadura (+66 euros/mes), La Rioja (+65 euros/mes), Canarias (+63 euros/mes), Región de Murcia (+56 euros/mes), Castilla y León (+54 euros/mes), Cantabria (+50 euros/mes), Navarra (+46 euros/mes) y Galicia (+43 euros/mes).