El precio medio de los hoteles españoles aumentó hasta los 170 euros en verano, un 5,5% más

Archivo - Imagen de un trabajador en un hotel. - MINISTERIO DE TRABAJO - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio medio diario (ADR) en los hoteles en Madrid ascendió hasta los 174,5 euros durante el tercer trimestre del año, un 5,7% más en comparación con el mismo periodo del año pasado, según el Barómetro del Sector Hotelero, elaborado conjuntamente por STR y Cushman & Wakefield.

Según el estudio, los ingresos por habitación disponible (RevPAR) en Madrid fue de 132 euros, es decir, un 6,4% más. En cuanto a la ocupación, subió un 0,6%, llegando a un 75,6% de ocupación media de enero a septiembre.

A nivel nacional, el precio medio diario ascendió hasta los 170 euros, un 5,5% más en comparación con el mismo periodo del año pasado, mientras que la ocupación creció en 0,7 puntos porcentuales, hasta el 76,4%. Además, los ingresos por habitación disponible fueron la variable con mayor aumento, ya que se situó en 129,9 euros, es decir, un 6,3% más.

Para el estudio, la tendencia al alza demuestra que, aunque la ocupación ya no tiene excesivo margen para el crecimiento, los precios todavía pueden seguir subiendo por la fortaleza de la demanda.

La única excepción a esta evolución positiva durante todo el año se encuentra en Barcelona, que baja en los tres indicadores por debajo del 1%; Málaga, donde se registra ligero descenso en ocupación y RevPAR, y Valencia, con un descenso de la ocupación del 3,8% y del RevPAR de un 5,5%.

Según la account manager Spain de STR, Elvira Arjona, España mantiene un sólido crecimiento en ADR, muy por encima del registrado en Europa (+1,2%) y en el sur del continente (+3,9%). En cuanto al RevPAR, ha destacado que el país es uno de los destinos líderes, superando también el crecimiento europeo (+1,9%) y el del sur de Europa (+4,2%).

En ADR, su incremento global del 5,5% viene impulsado por destinos como Marbella, que subió un 11,9%, Zaragoza (+9,7%) o Baleares (+9,1%). A nivel cuantitativo, los destinos más costosos fueron Marbella (388,6 euros), Baleares (234,7 euros) y Barcelona (193,5 euros). Por el contrario, las noches más económicas se alcanzaron en Zaragoza (79,4 euros), Córdoba (106,4 euros) y Benidorm (110 euros).

"Podemos esperar una moderación en la subida de precios en los próximos trimestres", ha afirmado el socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, Albert Grau, resaltando que, si no hay grandes novedades en el contexto global, los hoteles españoles están preparados para "seguir mejorando su rentabilidad".

Sobre la ocupación, resaltaron Málaga, con un 83,3% a pesar de que esta desciende en 2,5 puntos porcentuales; Alicante, con un 83,1%; y Canarias, con un 81,6%. En este indicador, la mayor subida la registra Zaragoza, con cuatro puntos porcentuales más, que le permite rozar el 78% de ocupación, en tanto que hay un descenso en la ocupación significativo en Valencia de 3,8 puntos y en Córdoba, de 3,7 puntos.

El socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, Bruno Hallé, ha subrayado la desestacionalización como un factor "muy importante" para entender la evolución de la ocupación, ya que ciertos destinos alcanzan "ocupaciones excelentes" a lo largo de todo el año, "no tan habitual" hace solo unos años en ciudades como Málaga o Alicante, que "eran más sensibles a la demanda vacacional".

Por último, durante los primeros nueves meses, hasta tres destinos vieron incrementado el RevPAR en dos dígitos, es el caso de Zaragoza (+14,1%), Marbella (+13,5%) y Baleares (+11,5), que encabezan las subidas de ingresos por habitación disponible.

Asimismo, los destinos con mayores ingresos volvieron a ser Marbella (273,9 euros), Baleares (172,1 euros) y Barcelona (153,5 euros), mientras que la menor cifra la registran en Zaragoza (61,9 euros), Córdoba (75,5 euros) y Benidorm (78,6 euros).