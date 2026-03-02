El precio de la vivienda sube un 16,7% en Madrid con un valor medio que alcanza 420.000 euros en febrero, según Fotocasa

Anuncio de viviendas en alquiler, en el barrio de Castellana, a 13 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en la Comunidad de Madrid subió un 1,4% en su variación mensual y un 16,7% en su variación interanual, situando el precio de las viviendas ofertadas en febrero en 5.297 euros el metr cuadrados, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, que sitúa el valor medio de una vivienda estándar de 80 metros cuadrados en 423.726 euros.

De este modo, Madrid ha experimentado en un año un incremento del 16,7% en el precio medio de las viviendas de 80 metros cuadrados, pasando de 363.105 euros a 423.726 euros en febrero de 2025 (60.621 euros de diferencia), según recoge el portal inmobiliario.

El precio medio de la vivienda de segunda mano subió en los 27 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa. En 11 (el 41%) de los municipios subió el valor interanual de la vivienda por encima del 20% y son: Ciempozuelos (32,1%), Humanes de Madrid (26,4%), Getafe (25,5%), Collado Villalba (24,4%), Torrejón de Ardoz (23,1%), San Sebastián de los Reyes (22,7%), Colmenar Viejo (22,4%), Alcalá de Henares (22,0%), Coslada (21,9%), Alcorcón (21,7%) y Majadahonda (20,1%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en febrero, el orden de las ciudades con un precio superior a los 4.000 euros/m2 son: Madrid capital con 6.585 euros/m2, Pozuelo de Alarcón con 5.637 euros/m2, Majadahonda con 5.117 euros/m2, Boadilla del Monte con 4.833 euros/m2, Las Rozas de Madrid con 4.725 euros/m2 y Alcobendas con 4.229 euros/m2.

CRECE ESPECIALMENTE EN USERA Y CIUDAD LINEAL

Por otra parte, y analizando los distritos de la capital, el precio de la vivienda creció en los 20 analizados por Fotocasa. Los mayores incrementos interanuales de la vivienda se registraron en Usera (32,9%), Ciudad Lineal (25,1%), Puente de Vallecas (24,4%), Villaverde (24,0%), Latina (23,8%), Moratalaz (23,1%), Villa de Vallecas (22,7%), Carabanchel (19,9%), San Blas (16,7%), Arganzuela (15,3%), Tetuán (15,1%), Chamartín (14,7%), Chamberí (14,4%), Vicálvaro (14,2%), Moncloa - Aravaca (12,5%), Centro (8,9%), Retiro (8,5%), Salamanca (8,3%), Fuencarral - El Pardo (6,8%) y Hortaleza (0,2%).

Los dos distritos por encima de los 8.000 euros fueron Salamanca Salamanca con 10.792 euros/m2, Chamberí con 9.384 euros/m2, Retiro con 8.750 euros/m2 y Chamartín con 8.138 euros/m2. Por otro lado, los distritos con el precio de la vivienda más económico son Villaverde con 2.794 euros/m2, Puente de Vallecas con 3.177 euros/m2 y Usera con 3.570 euros/m2.

Por comunidades, si se analizan los precios de la vivienda en venta respecto a los de hace un año, las 17 comunidades incrementan el precio interanual en febrero. Los incrementos superiores al 10% afecta a 12 comunidades y son: Región de Murcia (24,9%), Asturias (23,1%), Comunitat Valenciana (20,5%), Andalucía (19,9%), Canarias (19,3%), Cantabria (18,7%), Madrid (16,7%), Galicia (15,6%), Cataluña (15,0%), Navarra (12,8%), Castilla-La Mancha (12,2%) y País Vasco (10,2%). Le siguen, Baleares (9,9%), Castilla y León (9,3%), La Rioja (9%), Aragón (7,5%) y Extremadura (7,4%).

"Madrid sigue batiendo récords de resistencia y tensión de precios. Con el dato de febrero, la Comunidad suma ya 27 meses consecutivos con incrementos interanuales superiores al 10%, una racha histórica que no da señales de agotamiento. Este crecimiento del 16,7% sitúa el precio medio en unos inéditos 5.297 euros por metro cuadrado. Es una situación de mercado extremadamente compleja, donde la altísima demanda, tanto nacional como internacional, presiona sobre una oferta que es incapaz de regenerarse al mismo ritmo", explica ha explicado la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

El ranking de comunidades autónomas con el precio del metro cuadrado más caro en España lo encabezan Baleares y Madrid, que por primera vez supera los 5.000 euros. En concreto, en Baleares se sitúa en 5.317 euros/m2 y Madrid en 5.217 euros/m2.

Le siguen, País Vasco con 3.709 euros/m2, Canarias con 3.356 euros/m2, Cataluña con 3.313 euros/m2, Andalucía con 2.797 euros/m2, Comunitat Valenciana con 2.649 euros/m2, Cantabria con 2.543 euros/m2, Navarra con 2.309 euros/m2, Asturias con 2.274 euros/m2, Galicia con 2.178 euros/m2, Región de Murcia con 1.945 euros/m2, Aragón con 1.876 euros/m2, La Rioja con 1.815 euros/m2, Castilla y León con 1.713 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.357 euros/m2 y Extremadura con 1.312 euros/m2.