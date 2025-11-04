El precio de la vivienda usada en la Comunidad se dispara un 21% en octubre, hasta los 4.395 euros/m2, según Idealista

Archivo - Un edificio de viviendas en Madrid. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en la Comunidad de Madrid cerró el mes de octubre con un aumento interanual del 21%, hasta alcanzar los 4.395 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios inmobiliarios de Idealista.

Este incremento, a la cabeza de las comunidades autónomas, supone 5,3 puntos por encima de la subida registrada a nivel nacional (+15,7%) y 1.840 euros/m2 más sobre la media (2.555 euros/m2).

El estudio señala que el precio de la vivienda ha aumentado en todas las regiones desde el año pasado, aunque la Comunidad de Madrid registró el mayor incremento. Le siguen las autonomías de Andalucía (20,6%), de Murcia (19,9%), Cantabria (19,1%) y Valencia (17,1%).

Por debajo de la media nacional (15,7%), se encuentran Asturias (15,1%), Canarias (12,2%), Euskadi (11,3%), Cataluña (9,7%), Baleares (9,7%), Castilla-La Mancha (7%), La Rioja (6,3%), Aragón (5,1%) y Castilla y León (5%). Los menores ascensos se produjeron en Navarra (2,5%), Extremadura (2,5%) y Galicia (4,6%).

BALEARES, LA VIVIENDA USADA MÁS CARA

Baleares, como provincia y como autonomía, se sitúa como la región en donde comprar vivienda usada es más caro, con un precio medio de 5.115 euros por metro cuadrado. Le sigue las comunidades de Madrid (4.395 euros), País Vasco (3.356 euros), Canarias (3.106 euros), Andalucía (2.721 euros) y Cataluña (2.680 euros).

Detrás de Baleares, las provincias más caras son Guipúzcoa (4.111 euros), Málaga (4.023 euros), Santa Cruz de Tenerife (3.295 euros), Vizcaya (3.212 euros) y Barcelona (3.024 euros). El metro cuadrado en vivienda usada más barato está, en cambio, en Ciudad Real, con 749 euros. Le siguen Jaén (827 euros) y Cuenca (851 euros).

Las comunidades más económicas son, asimismo, Extremadura (1.001 euros el metro cuadrado), Castilla-La Mancha (1.003 euros) y Castilla y León (1.259 euros).

Del mismo modo, las viviendas usadas han aumentado su precio en 51 provincias, siendo el más pronunciado el aumento de León, donde el precio creció un 19,9% en el último año. Le siguen los incrementos de Madrid (18,1%), Guadalajara (17,5%), Oviedo (17,3%), Palencia y Santander (17% en ambos casos). En la única provincia en la que baja el precio es en Girona, con una disminución del 2,9%.