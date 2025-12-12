Los precios en la Comunidad suben hasta el 3,7% en noviembre y encadenan seis meses de escalada

Archivo - Varias personas realizan sus últimas compras antes de la cena de Nochebuena en un mercado, a 24 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la Comunidad de Madrid subió una décima hasta el 3,7% en noviembre en tasa interanual, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de noviembre los precios encadena seis meses de subidas en la región. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,2%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,8% más que en noviembre de 2024; bebidas alcohólicas y tabaco, un 5%; restaurantes y hoteles, un 4,4% y otros bienes y servicios, un 4,4%.

Mientras, las subida interanuales son más moderadas en ocio y cultura, un 0,9%; muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,1%; vestido y calzado, un 1,3% y comunicaciones, un 1,8% .

A nivel nacional, el IPC recortó su tasa interanual en noviembre una décima, hasta el 3%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este viernes por Estadística, que confirman los avanzados a finales del mes pasado.

Con este descenso de una décima en el penúltimo mes del año, el IPC interanual rompe con dos meses consecutivos de ascensos después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Tanto el INE como el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han explicado que la moderación del IPC en noviembre se debe a que los precios de la electricidad bajaron este mes, frente al incremento que experimentaron un año antes. Como resultado del descenso de los precios de la luz, el grupo de vivienda recortó su tasa interanual 1,8 puntos, hasta el 5,7%.

Por contra, los alimentos y bebidas no alcohólicas elevaron cuatro décimas su tasa anual, hasta el 2,8%, debido al encarecimiento de los aceites y grasas, y de la leche, el queso y los huevos, cuyos precios repuntaron el mes pasado más que en noviembre de 2024.

También tiró al alza del IPC el grupo de ocio y cultura, cuya tasa anual aumentó más de un punto, hasta el 1,2%, como consecuencia de que los precios de los paquetes turísticos bajaron menos que en noviembre del año pasado.