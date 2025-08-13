Los precios en la Comunidad vuelven a subir hasta el 2,9% en julio, dos décimas por encima de la media nacional

Archivo - Varias personas hacen compras en un mercado de Madrid. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la Comunidad de Madrid subió tres décimas hasta el 2,9% en julio en tasa interanual, dos décimas por encima de la media nacional (+2,7%), según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de julio la tasa interanual se sigue incrementando tras otro aumento en junio. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,9%.

Respecto al mismo mes del año anterior, los precios subieron sobre todo en bebidas alcohólicas y tabaco, 4,4% (-0,3 puntos); otros bienes y servicios, un 4,3% (+0,2 puntos); y en restaurantes y hoteles, un 3,4% (-0,1 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en vestido y calzado, un 0,1% (-0,5 puntos) ; ocio y cultura, un 0,6% (+0,1 puntos); comunicaciones, un 0,9% (-1,3 puntos) y muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2% (+0,5 puntos).

A nivel nacional, el IPC bajó un 0,1% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 2,7%. Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,5%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Extremadura (3,2%). En el lado contrario se situaron Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja (2,3%). Por su parte, la inflación subyacente se mantiene estabilizada en el 2,2%, repitiendo el dato de junio.

UN IPC LIGADO A LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD

El INE ha explicado que el aumento del IPC hasta el 2,7% se debe al aumento de los precios de la electricidad, frente a la bajada de julio de 2024 y, en menor medida, a las subidas de los carburantes, mayores que en el mismo mes del año anterior.

En concreto, el grupo vivienda subió 2,5 puntos su tasa anual en julio, hasta el 6,7%, debido a que los precios de la electricidad aumentaron, frente a la bajada en julio del año anterior, en tanto que el grupo de transporte aumentó un punto su tasa anual, hasta el 0,2%, por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que esta evolución de la inflación "es compatible con un fuerte dinamismo de la economía española, que se mantiene como motor de crecimiento entre los principales países europeos".

"La estabilidad de los precios, el récord en creación de puestos de trabajo y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo", ha añadido.

La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se incrementó una décima en julio, hasta el 2,3%, cuatro décimas por debajo del índice general.

El Departamento liderado por Carlos Cuerpo también ha destacado que los alimentos no elaborados han contribuido media décima a la baja, dado que el aceite de oliva acumula ya un descenso del 50% desde el pico alcanzado en abril de 2024, en línea con los precios en origen que ya se sitúan al nivel de los de 2022, previo al último periodo de sequía.