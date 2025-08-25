Los precios de la producción industrial en la Comunidad de Madrid crecen un 2,1% interanual en julio

Archivo - Vista de una torre de alta tensión, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios de la producción industrial subieron un 2,1% en la Comunidad de Madrid en julio en relación al mismo mes de 2024, tasa 1,5 puntos superior a la del mes anterior, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, los precios industriales en la región madrileña acumulan un retroceso del 4,3%, una tasa que también se reduce si se compara con el registro del mes anterior (-5,8%).

En tasa interanual, el mayor aumento se registró en los bienes intermedios, que subió un 2,6%. Le siguen los costes de la energía, que se incrementan un 2,5%.

Además, los precios de los bienes de consumo crecieron (+1,1%), tanto los de consumo duradero (+1,4%) como los de consumo no duradero (+1,1%). Por su parte, los precios de los bienes de equipo no experimentaron ninguna subida.

DATOS NACIONALES

Los precios industriales subieron un 0,3% en julio en relación al mismo periodo de 2024, tasa siete décimas inferior a la del mes anterior, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la tasa interanual del séptimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses en positivo después de que en junio repuntara un 1%.

La moderación de la inflación industrial en julio fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que recortó su tasa anual 2,5 puntos, hasta el 1,5%, debido a que el encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica fue menor que en julio de 2024.

Por contra, los bienes de consumo no duradero elevaron su tasa anual cuatro décimas, hasta el -1,5%, por la subida de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en julio una tasa del -0,5%, dos décimas más que en junio y ocho décimas por debajo del índice general.

En tasa mensual (julio sobre junio), los precios industriales aumentaron un 0,8% por el encarecimiento del refino de petróleo (+6%) y la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (+3,2%).