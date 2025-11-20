Los premios Meninas 2025 reconocen a la UFAM de Parla, el club de atletismo Run for You y la periodista Andrea Ropero

VIII Reconocimientos contra la Violencia de Género Meninas 2025, organizados por la Delegación del Gobierno en Madrid. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La premios Meninas 2025, concedidos por la Delegación del Gobierno en Madrid, reconocerán este año la lucha contra la violencia de género por parte de seis personas e instituciones, entre las que se encuentra la Unidad Familia Mujer de la Comisaría de Policía Nacional de Parla, la fundadora del club de atletismo inclusivo Run for You, o la periodista Andrea Ropero.

En esta octava edición de los premios, la Delegación del Gobierno ha destacado a la UFAM de Parla, integrada por un grupo de agentes especializados en atender desde un enfoque "integral" todas las violencias y garantizar el bienestar y recuperación de las víctimas y su entorno, según ha informado la Delegación en un comunicado.

En lo que llevamos de año, UFAM de Parla ha tramitado un total de 380 denuncias relacionadas con violencia de género y violencia doméstica, y ha esclarecido la totalidad de los hechos denunciados en nuestra localidad y culminando con un total de 239 detenciones. Además ha recibido un total de 16 denuncias por agresión sexual y 35 más por otros delitos relacionados con libertad sexual.

Otra de las galardonadas será Carmen Giménez Abad, atleta y presidenta de Run for You que en 2010 fue víctima de una agresión machista que le provoca una serie de lesiones que "la obliga a cambiar las zapatillas por las ruedas de una silla". La Delegación considera que su iniciativa inclusiva es "un escaparate para que otras personas den el paso de realizar actividad física".

Por otro lado, la Delegación ha destacado el "compromiso con la divulgación de valores de igualdad y respeto a los derechos de las mujeres" de la periodista Andrea Ropero a través de su trabajo en medios de comunicación "de gran audiencia". Con sus entrevistas ha visibilizando las consecuencias sociales de la violencia sexual y ha dado voz a víctimas, contribuyendo a la sensibilización.

El acto de entrega de estos premios, celebrados con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevará a cabo el lunes en la sede de la Fundación Giner de los Ríos, y estará presidido por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acompañada del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la subdelegada, Pilar Trinidad.

OTROS PREMIADOS

El resto de los premios Meninas 2025 irán a parar a la agente de la Guardia Civil Jessica Galeano, componente del Equipo VioGén de la tercera Compañía desde hace ya 13 años y cuya "labor y liderazgo no sólo se distingue por su profesionalidad, gran interés en su trabajo y eficacia", sino también por su "carácter humano y cercanía con las víctimas".

Junto a ella también será reconocida la diputada secretaria segunda del Congreso de los Diputados, Isaura Leal, quien cuenta con una trayectoria pública marcada por "su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres" y por la erradicación de "todas las formas de violencia machista".

Asimismo, también se premiará a la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) por su programa 'Educando en Justicia Igualitaria', considerado como una iniciativa de "educación transformativa que busca fomentar la igualdad y la no discriminación entre la juventud y la sociedad en general" a través de la divulgación de los conceptos de justicia iguialitaria.