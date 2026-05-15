Presidente de Fundación Casa México recoge Medalla de Madrid como homenaje a los puentes tendidos entre los dos países

El presidente de la Fundación de Casa México, Valentín Díez Morodo, ha recogido la Medalla de Honor de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación de Casa México, Valentín Díez Morodo, ha recogido la Medalla de Honor de Madrid de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como homenaje a los puentes tendidos entre los dos países, México y España.

Desde el Palacio de Cibeles y ante la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien ha condenado el "boicot" promovido contra ella por la mexicana Claudia Sheinbaum, Díez Morodo ha puesto el foco en "un homenaje compartido a todos aquellos que han hecho posible tender puentes entre México y España".

También ha agradecido a Madrid por ser "una ciudad admirable por su historia y su cultura, también un espacio de encuentro, de diálogo y de fraternidad", para tener un recuerdo espcial para sus raíces, para su padre, Nemesio Díez, "que como tantos españoles que cruzaron el Atlántico en busca de oportunidades, llegó a México con esfuerzo y visión, y allí encontró un hogar y una tierra donde construir y desarrollarse".

"Es la historia de dos países que no se entienden el uno sin el otro, de familias y empresas que han tenido vínculos a través de generaciones y valores, que nos invitan siempre a devolver algo a la sociedad que nos ha dado", ha remarcado.