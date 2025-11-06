El presupuesto de los distritos crece casi un 15% y supera por primera vez los mil millones de euros

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y la delegada de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, presentan un informe sobre la situación económica de la capital - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuesto para 2026 destinado a los distritos crece casi un 15% y supera por primera vez los mil millones de euros al alcanzar los 1.059, ha dibujado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha estado flanqueada por la vicealcaldesa, Inma Sanz.

De hecho, las cuentas de los distritos de la capital son las que más crecen: lo hacen porcentualmente más del triple respecto al presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid, hasta alcanzar ese casi 15%. Supone 135,1 millones más que el año 2025.

En 2026, se destinarán 38 euros más por persona que este año y 100 más de lo que se destinó en el año 2019. Todos los distritos aumentan su presupuesto respecto a este ejercicio. Así, dispondrán de 335 millones para el Servicio de Ayuda a Domicilio, 191 millones en instalaciones deportivas, 110 millones en centros docentes de enseñanza infantil y primaria y 51 en actividades culturales.

Desde que José Luis Martínez-Almeida llegó a la Alcaldía en 2019, el presupuesto de los 21 distritos de la capital ha crecido 406 millones de euros, un 62%. Además, el presupuesto de los Sures, los nueve distritos del sur y este, alcanza los 559 millones, 78,4 millones más que en el año 2025, esto es, 347 euros por persona, y crece cuatro puntos más que el total de los distritos desde 2019.

Además, el Ayuntamiento destinará 713 millones a inversiones en los 21distritos de la capital, de los que 300 millones serán en los distritos Sures, 16 millones más que en el presente ejercicio.