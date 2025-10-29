Los Presupuestos de la Comunidad superarán los 30.000 millones en 2026, un 6,98% más, con un mayor incremento en Sanidad

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a 12 de junio de 2024, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, aprobará este miércoles el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la región para 2026, los terceros consecutivos de esta Legislatura, que superarán por primera vez los 30.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,98% con respecto al año anterior, con especial incremento en Sanidad.

Tal y como han avanzado desde el Gobierno regional, contará con una inversión de casi 50 millones diarios para su sanidad y educación públicas. Se superan por primera vez los 30.000 millones de euros (30.663,6) con récord de 23.996 millones para políticas sociales (9 de cada 10 euros), han detallado.

En concreto, las cuentas públicas madrileñas, que crecen un 6,98% con respecto a 2025, han recibido el aval de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha validado tanto sus previsiones como su metodología, han señalado desde el Ejecutivo autonómico.

Los principales incrementos en 2026 son para Sanidad (+549,8 millones), Educación (+259,4) y Familia, Juventud y Asuntos Sociales (+209,9), sumando entre las tres Consejerías un avance anual de más de 1.000 millones. Sanidad y Educación son los departamentos con mayor presupuesto para el año próximo al rozar los 18.000 millones, el 58,6% del total. Por su parte, Vivienda, Transportes e Infraestructuras, descontando el efecto de los fondos europeos, registra también un sustancial aumento de 160 millones de euros.

El proyecto de Presupuestos, que será remitido el jueves a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria, recoge también más de 1.500 millones de euros para seguir desplegando las grandes infraestructuras estratégicas públicas, entre las que destacan la ampliación de la Línea 11 de Metro, la Ciudad de la Justicia y la Ciudad de la Salud.

También contempla un aumento de un 42% de los fondos para vivienda social para entregar más de 700 y terminar otras 3.200 casas del Plan Vive de alquiler asequible.