Más Madrid define los Presupuestos para 2026 como "malas noticias para los madrileños" y "buenas para los millonarios"

La portavoz del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha definido el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 presentado este miércoles por el Ejecutivo regional como "malas noticias para los madrileños" y "buenas para los millonarios".

Así lo ha expresado la portavoz de la formación en la Asamlbea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación antes de la rueda de prensa del Gobierno autonómico, pero tras el adelanto de las líneas generales dadas a conocer en la prensa. Concretamente las cuentas para 2026 se elevan por encima de los 30.000 millones de euros, casi un 7% más que las de este año, y tienen garantizada su aprobación por la mayoría absoluta que tiene el PP en la Cámara de Vallecas.

"Nos dice que presentan unos presupuestos expansivos, pero aquí lo único que hay expansivo son las listas de espera en la sanidad y los negocios de la señora Ayuso con Quirón", ha lanzado Bergerot, quien cree que los perdedores de estos Presupuestos con las familias, los centros de salud, los colegios, las madres y padres que necesitan conciliar y aquellos que precisan de una casa para vivir.

En el extremo opuesto, el de los ganadores, ha situado a los "millonarios que se van a ahorrar miles de millones de euros por no pagar impuestos", los "fondos buitres que van a seguir fagocitando" residencias, universidades y sanidad.

Entiende, además, que el proyecto presentado por el Gobierno autonómico mantiene la vivienda como una "máquina para empobrecer a las familias trabajadores en las que no se regulan los alquileres y que lleva a convertir Madrid en un Airbnb".

Por último, ha rematado afirmando que son unas Cuentas con "titulares facilones pero ninguna solución real" y ha cargado contra unos fondos "insuficientes", que augura que mantendrán cuestiones como que haya "139.000 niños que no tienen pediatra" en la región.