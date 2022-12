Prieto (UGT): "Estamos en un Madrid completamente desigual y con la brecha social más amplia entre ricos y pobres"

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de UGT Madrid, Marina Prieto, ha manifestado este viernes que la región es "completamente desigual" y presenta la brecha social "más amplia" entre ricos y pobres de toda España.

En el homenaje por el aniversario de su fallecimiento a Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y de UGT, celebrado este mediodía en el cementerio civil de Madrid, Prieto ha recordado que han pasado 97 años desde su fallecimiento, pero antes, como ahora, continúan problemas como el hambre, "con esas colas que aquí, en Madrid, son interminables".

"Nos enfrentamos también a la lucha contra el frío, ante un invierno en el que muchos trabajadores y muchos ciudadanos y ciudadanas de Madrid y de toda España no podrán calentarse. Derechos tan básicos como no pasar frío ahora mismo en la sociedad no está garantizado porque no estamos sabiendo atender las necesidades de la ciudadanía", ha indicado.

La dirigente sindical ha señalado que Iglesias Posse les recordó que las sociedades se pueden transformar y que "hay que luchar en este Madrid tan desigual". "Tenemos que luchar por lo mismo que ellos, como Juan Besterio por la vivienda digna. En uno de los editoriales del periódico, del que fue director Pablo Iglesias, ya hablaba de la especulación en Madrid. En este Ayuntamiento la especulación del suelo continúa porque Madrid arrastra los mismos problemas que hacía cien años" ha aseverado.

También, ha continuado Marina Prieto, se quejaban como ahora lo hacen los ugetistas, por la falta infraestructura industrial. "Ni se apuesta por ella, ni por esa inversión tan necesaria en Madrid para garantizar empleos de calidad y tener trabajadores que no sean pobres y tener trabajadores que puedan subsistir con lo básico y poder hacer frente a una vida digna", ha dicho.

"Este día seguimos comprometidos con la lucha del movimiento obrero, con la lucha por los derechos de los trabajadores. Y recordamos una de las frases más célebres de Pablo Iglesias en la que nos dijo que somos socialistas. Yo digo que somos ugetistas, no para recrearnos en su grandeza y en el espíritu de justicia que las anima, sino para llevar estas ideas a todas las partes. Y para lograr un Madrid realmente libre, un Madrid con igualdad de oportunidades y un Madrid donde realmente exista la justicia social. Por eso seguiremos luchando, compañeros y compañeras. Seguiremos avanzando y transformando la sociedad", ha concluido.