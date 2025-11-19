El primer centro de cuidados paliativos pediátricos abrirá en septiembre 2026 en San Blas para 1.400 usuarios

El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, intrviene tras la visita a las obras del primer centro de cuidados paliativos pediátricos que brirá en septiembre 2026 en San Blas-Canillejas. - EUROPA PRESS

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha cedido una parcela de 15.000 metros cuadrados durante 75 años a la Fundación porqueViven para construir el primer centro de España de cuidados paliativos pediátricos que tiene previsto abrir en septiembre de 2026 en el distrito de San Blas-Canillejas para 1.400 usuarios de 0 a 18 años.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la concejala de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, han visitado las obras este miércoles cuya financiación está íntegramente donada por la Fundación Amancio Ortega.

Tras comprobar cómo avanzan las obras de esta infraestructura, Carabante ha explicado que los trabajos comenzaron el pasado mes de julio y estarán finalizados el próximo verano, además ha destacado la importancia que tiene "la ejecución" de este centro de atención sociosanitaria integral "único y sin precedentes" en el país.

El delegado ha mostrado el apoyo y compromiso por parte del Consistorio a la fundación a cargo del proyecto, en lo que supone "un ejemplo de colaboración público-privada que permite cancelar una deuda pendiente con los niños enfermos y sus familias".

"¿Cómo es posible que en España, que somos una sociedad avanzada, que estrenamos recursos ingentes al ámbito sanitario, al ámbito social, a acompañar, a curar, a sanar a los enfermos, no haya un centro de estas características?", se ha preguntado el delegado.

En este sentido, ha confiado en que el centro y estas iniciativas se extiendan por toda España y ha animado a los ayuntamientos de otras comunidades autónomas a que "lo hagan posible".

También, ha agradecido a los 100 profesionales y especialmente a los más de 400 voluntarios de la fundación que gestionarán el centro por dedicarse a estas labores, porque no se considera "un trabajo, es una vocación".

En esta línea, la directora general de la Fundación porqueViven, Mónica Cantón de Celis, ha incidido en que están intentando crear un espacio donde los niños puedan estar "cuidados, atendidos y felices" y las más de 60.000 familias con niños paliativos estén tranquilas de dejarlos.

EL FUTURO CENTRO DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

El equipamiento sociosanitario del centro dispondrá de servicios complementarios para el bienestar de enfermos y familiares como atención psicológica, salas de terapia para usuarios internos y externos, incluyendo fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia y terapia acuática en piscina, además de biblioteca y sala de juegos, entre otros recursos.

Las zonas verdes para disfrutar del aire libre tendrán 5.000 metros cuadrados del total de 10.000 metros cuadrados que tiene la parcela. Además, el centro, ubicado en la calle Aquitania, 2, dispondrá de un centro de día donde podrán estar los niños encamados mientras los progenitores desarrollan su jornada laboral y un aula de integración para los niños no encamados.

Asimismo, tendrá un espacio de respiro familiar donde las familias podrán dejar durante un tiempo corto al niño para que lo cuiden y puedan realizar otras tareas o descansar.

LA FUNDACIÓN PORQUEVIVEN, LA PROMOTORA DEL CENTRO

La Fundación porqueViven nació en 2009 con el objetivo de colaborar con los servicios públicos para asegurar la atención integral a los niños en cuidados paliativos pediátricos. Su misión se centra en ofrecer una atención basada en la prevención y el alivio de los síntomas, el dolor y el estrés, así como en el apoyo psicológico, espiritual y social del paciente y su familia.

Solo en la Comunidad de Madrid, la Fundación porqueViven acompaña actualmente a más de 200 familias, ofreciendo atención continuada y personalizada a través de un equipo interdisciplinar, un modelo que prevé también recursos específicos para los hermanos y espacios de descanso y respiro para los cuidadores principales de los niños.

El objetivo es mantener "la estabilidad del núcleo familiar, reducir el sufrimiento y asegurar que cada etapa de la enfermedad pueda vivirse con el máximo bienestar posible".