Los primeros 50 aparcamientos públicos para residentes de Madrid serán robotizados en 2027

Archivo - Luz verde a reforma del parking mixto de Colón, con 578 plazas, concesión a 25 años e inversión privada de 6 millones - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de 2027 del Ayuntamiento de Madrid en movilidad incluye la puesta en marcha del primer contrato para la robotización de los primeros 50 aparcamientos públicos de residentes de la ciudad.

También la urbanización en el entorno del nuevo Centro de Operaciones de La Elipa de EMT Madrid, una instalación destinada a impulsar la electrificación de la flota municipal y reforzar la movilidad sostenible en la ciudad.

Movilidad se lleva una de las principales inversiones de las cuentas del área para finalizar la ejecución del Paseo Verde del Suroeste, uno de los proyectos de transformación urbana más relevantes para la ciudad.

En 2027 se rematará el proyecto con la urbanización en superficie: el espacio que ocupaba la autovía (A-5), ya soterrada y cuyo túnel se abrirá antes de que finalice el año, dará vida a un gran eje verde peatonal de 3,2 kilómetros para el disfrute de los ciudadanos.