Los primeros test en Madrid se harán también a familias de sanitarios, bomberos, policías y empleados de residencias

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que los primeros 100.000 test encargados por el Gobierno regional, que llegarán el fin de semana, se harán a sanitarios, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, empleados de residencias y también a sus familias.

"Las familias de todos estos profesionales necesitan y merecen saber si han tenido este virus", ha sostenido la dirigente madrileña una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

La Comunidad empezará a realizar estos test, que ya han sido comprobados por el Hospital La Paz, y los que han recibido por parte del Gobierno central siguiendo una estrategia.

Según la jefa del Ejecutivo autonómico, primero irá para estos colectivos, después se buscarán grupos de población, "como los inmunodeprimidos o con síntomas mas fuertes", y, posteriormente, se harán selecciones para "probar sobre las mismas personas a lo largo del tiempo y ver cómo evoluciona".

"Es cierto que no hay una vacuna, que no tiene cura actualmente el coronavirus, pero lo que no podemos hacer es pararnos y ya está", ha declaradola presidenta regional. En este sentido, ha resaltado la importancia de conocer cuántas personas se han contagiado y cómo evoluciona el coronavirus de cara al futuro para anticiparse con medidas lo que pueda suceder.

IFEMA, HASTA VERANO

En cuanto a los próximos pasos, Ayuso ha recordado que la idea es que los pacientes con coronavirus se empiecen a derivar a Ifema para que los hospitales de la autonomía "vayan recobrando la normalidad".

La dirigente madrileña ha desvelado que Ifema en verano "ya replegará" porque es "una feria internacional que aporta mucho a Madrid" pero que se dejarán las tuberías, canalizaciones y el oxígeno por si en otoño hubiera un repunte se pueda volver a utilizar "en muy pocas horas".