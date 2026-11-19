Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga educativa, frente a la Asamblea de Madrid, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesorado en huelga de la educación pública madrileña ha accedido este jueves a las Direcciones de Área Territorial (DAT) de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid para reclamar a sus responsables que firmen un compromiso para reunirse con la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo.

"Esta es una acción que estamos llevando en todas las DAT a la vez y estaremos aquí dentro hasta que la directora venga a hablar con nosotros, que le pida a la consejera que se siente a negociar con nosotros", exponen los docentes en la DAT de la capital, en un vídeo remitido por el comité de huelga.

Esta nueva protesta se enmarca en la huelga indefinida que mantiene el profesorado de la educación pública no universitaria desde el pasado 14 de octubre para reclamar mejoras en las condiciones laborales y más recursos para los centros educativos.

NUEVA ACCIÓN EN LAS DIRECCIONES TERRITORIALES

No es la primera vez que el profesorado en huelga acude a las sedes territoriales de Educación para reclamar soluciones al conflicto. La pasada semana, docentes formaron largas colas en los registros de las cinco DAT para entregar una carta en la que instaban a la consejera a abrir una negociación sobre sus reivindicaciones.

En aquella ocasión, los participantes denunciaron que se les había impedido el acceso a las instalaciones de la DAT de Madrid Capital, alegando un fallo informático ante la asistencia masiva de profesores.

Entre las principales reivindicaciones del profesorado figuran la reducción del horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Primaria, la bajada de las ratios y el refuerzo del personal de orientación y atención a la diversidad.

También reclaman un incremento salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva, la incorporación de personal administrativo a los centros y mejoras en las infraestructuras educativas.

LA COMUNIDAD DEFIENDE LA NEGOCIACIÓN EN LA MESA SECTORIAL

La nueva acción se produce después de que la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, volviera a remarcar este miércoles que no se sentará a negociar con "minorías radicales" que, a su juicio, no tienen voluntad de alcanzar acuerdos para dar salida a una huelga "política, innecesaria e irresponsable".

La consejera insistió en que el Ejecutivo autonómico mantiene su disposición al diálogo dentro de la Mesa Sectorial de Educación, "que es donde hay que negociar las cosas con los representantes legítimos del colectivo docente".