Profesores cortan la A-42 en la cuarta semana de huelga indefinida para reclamar una negociación a Zarzalejo

Profesores en huelga hacen una acción de protesta y cortan una calle - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de docentes han cortado la mañana de este lunes el tráfico en hora punta en la A-42 (autovía de Toledo) para reclamar a la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, el iniciado de una negociación para abordar sus reivindicaciones en el decimosexto día de huelga indefinida educativa.

En el arranque de la cuarta semana de movilizaciones educativas, un grupo de más de un centenar de profesores han interrumpido la circulación en la A-42, a la altura del Puente de Praga, sobre la calle Antonio López, durante unos 40 minutos, según han indicado a Europa Press fuentes policiales.

Ataviados con sus tradicionales camisetas verdes en defensa de la Educación Pública, los congregados han partido desde el monumento 'Día y Noche' de Antonio López de la estación de tren de Atocha y se han dirigido hasta este punto.

Tras pancartas en la que se podía leer 'Educación Pública para todas las etapas educativas' o 'Educación Pública en Huelga. Todas las etapas a la huelga', los congregados han plantado sus sillas escolares en la vía y han coreado consignas como 'Zarzalejo, siéntate un ratejo' mientras hacían sonar sus silbatos y agitaban al aire globos con forma de lápices.

Los congregados han impedido el paso de vehículos durante unos 40 minutos. A la llegada de indicativos de la Policía Municipal y de la UIP (Unidad de Intervención Policial) de Policía Nacional se han retirado de la vía de manera pacífica.

Este lunes arranca la cuarta semana de huelga educativa, que comenzó el 14 de octubre. En esta jornada hay varias protestas convocadas en la región. A las 11 horas hay una concentración o cacerolada ante la Dirección de Área Territorial (DAT) Este, antes de una manifestación a las 12 horas en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, con salida desde el Ayuntamiento de Alcobendas y recorrido hasta la plaza de España.

Por su parte, el 4 de noviembre a las 12 horas se celebrará una marcha conjunta con las universidades --que inician ese día su huelga--, desde la calle Ferraz, donde se ubica la sede del PSOE hasta la calle Génova, donde está la sede del PP. La convocatoria de prensa tendrá lugar a las 11.45 horas en el número 70 de la calle Ferraz.

El día 5 a las 17.30 horas, está prevista una manifestación conjunta con las universidades, desde Atocha hasta la Consejería de Educación. Los medios están convocados a las 17.15 horas en la cabecera de la manifestación, a la altura de la plaza de Murillo.

Por su parte, el día 6 a las 10 horas se celebrará una asamblea general unitaria en el Auditorio Marcelino Camacho. Por último, el domingo 8, a las 12 horas, tendrá lugar un 'picnic por la pública' en el paseo del Prado. La convocatoria de prensa está fijada a las 13 horas en la plaza de Murillo.

En líneas generales, los profesores reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.