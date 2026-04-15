El programa de actividades extraescolares y Patios abiertos se renovará el próximo curso con 4,8 millones

Archivo - Un grupo de niños a las puertas del colegio Maestro Padilla el día en el que se inicia el curso de Educación Primaria 2021-22, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá 4,8 millones de euros en el programa de actividades extraescolares, apertura de colegios públicos durante los días no lectivos y Patios abiertos para el próximo curso 2026/27.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles esta dotación con el objetivo de dar continuidad a esta iniciativa que concede ayudas económicas a los ayuntamientos, para la organización y gestión de estas propuestas y facilitar la conciliación de las familias, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El servicio en días no lectivos está dirigido a todos los alumnos de la localidad y de las zonas que determinen los consistorios. Permite la apertura de los centros desde el 1 de septiembre hasta el inicio del curso escolar, así como en Navidad, Semana Santa y el resto de las fechas sin clase fijados en el calendario escolar.

Los municipios eligen en qué periodo ofrecen este recurso, en el que se llevan a cabo iniciativas deportivas y formativas, como primeros auxilios o hábitos saludables, entre otras.

Por su parte, las actividades extraescolares se dirigen, con carácter general, a escolares del propio centro, aunque pueden participar también estudiantes matriculados en otros de la misma localidad --o de poblaciones cercanas-- siempre que cumplan los requisitos de edad establecidos y existan plazas disponibles.

Entre las propuestas se incluyen apoyo escolar, estudio dirigido, refuerzo educativo, idiomas, deporte y artísticas.

INSTALACIONES DEPORTIVAS O BIBLIOTECAS

En el caso de los Patios abiertos, pueden beneficiarse tanto los alumnos del propio colegio como otros menores del municipio. Estos podrán utilizar las instalaciones deportivas y, en su caso, acceder a las bibliotecas para la lectura o el estudio de forma gratuita en horario vespertino.

El objetivo de este programa es que tanto sus estudiantes como otros niños del barrio puedan jugar, leer, hacer ejercicio al aire libre y pasar el tiempo en estos espacios de forma segura.

Los ayuntamientos organizan este servicio en función de las características de los colegios participantes y deben garantizar la dotación de personal suficiente para la supervisión y vigilancia de patios y bibliotecas, así como del control de accesos, respetando en todo caso el rango de edad de los usuarios.

Estas iniciativas se desarrollan en centros públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP), en los de Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) y en los Colegios Rurales Agrupados (CRA).

Los consistorios participantes --más de 80 durante el curso 2025/26-- deben ofrecer obligatoriamente el programa de Patios abiertos y, al menos, una de las otras dos modalidades.