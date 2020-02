El programa bilingüe se ampliará a 24 centros entre institutos y colegios que lo extenderán a infantil

Publicado 21/02/2020 17:15:47 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid extenderá el programa bilingüe a 24 centros educativos el próximo curso escolar 2020/2021, de los cuales 6 son Institutos de Educación Secundaria (IES), mientras que 18 son Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) que van a pasar a extender el programa al segundo ciclo de infantil (3-6 años).

De ellos, 13 son de Madrid capital, y los restantes 15 de otros municipios de la región, según ha adelantado '20 minutos' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación y Juventud.

Con estas nuevas incorporaciones, ya son 117 los colegios públicos que imparten el Programa Bilingüe en el segundo ciclo de Infantil, 399 colegios públicos que imparten el Programa Bilingüe en Primaria, y 187 Institutos que imparten el Programa Bilingüe en Secundaria.

En concreto, los nuevos centros bilingües de Secundaria serán el IES Iturralde (Latina), IES Juan Ramón Jiménez (Villaverde) y IES San Isidoro de Sevilla (Chamberí), de Madrid, el IES Ana María Matute, de Velilla de San Antonio, IES Miguel de Cervantes, de Daganzo de Arriba, y el IES Miguel Delibes, de Torrejón de la Calzada.

Respecto a los colegios que extienden el bilingüismo a la etapa infantil, son: CEIP Daniel Vázquez Díaz, CEIP EEUU de América-Huarte San Juan, CEIP Infanta Leonor, CEIP Isaac Albéniz, CEIP Lepanto, CEIP Mesonero Romanos, CEIP Pablo Picasso, CEIP Parque Eugenia de Montijo, CEIP Santo Domingo y CEIP Virgen del Cerro, todos ellos de Madrid capital.

Además, serán bilingües la etapa infantil de los CEIP Dulcinea (Alcalá de Henares), CEIP Valdepalitos (Alcobendas), CEIP Antonio Machado (Collado Villaba), CEIP Frnacisco de Quevedo (Majadahonda), CEIP Doña Laura García Noblejas y Brunet (Villaviciosa de Odón), CEIP Hermanos Torá (Humanes), CEIP La Cañada (Fuenlabrada) y CEIP Nuestra Señora de Fátima (Aldea del Fresno).

La implantación de bilingüismo en Primaria, que se puso en marcha en el curso 2017/18 de forma piloto, supone que los niños de 1º de Infantil (3-4 años) reciben al menos 2 horas y 15 minutos semanales de contenidos educativos en inglés; 3 horas a la semana en el caso de los alumnos de 2º (4-5 años), y 3 horas y 45 minutos semanales en el caso de los alumnos de 3º (5-6 años). Este curso, 13.650 alumnos de esta etapa estudian ya en alguno de los centros públicos bilingües.

Además, todos los colegios de nueva creación tendrán implantado el Programa desde el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), mientras que en todos los actuales centros bilingües de Primaria se extenderá el bilingüismo al 2º ciclo de Infantil a lo largo de esta legislatura.

POTENCIAR EL BILINGÜISMO DE 0 A 3 AÑOS

Asimismo, el Gobierno regional ha apostado por la implantación del bilingüismo en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) de manera progresiva. Por ello, desde el curso pasado, los cerca de 4.500 alumnos de estas 57 escuelas infantiles de 0-3 años entran en contacto con el inglés durante 8 horas semanales gracias al apoyo de auxiliares de conversación nativos en las aulas.

El Gobierno regional ha indicado que esta medida está encaminada a la mejora del Programa, puesto que va a facilitar las pautas para rediseñar la carga lectiva de las materias impartidas en inglés, tanto en Primaria como en Secundaria. De esta manera, se puede lograr una distribución más eficiente de los recursos en las diferentes etapas.

Asimismo, las otras 85 escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid gestionadas de manera indirecta también cuentan con programas de aprendizaje de la lengua inglesa. Y es que desde 2008, todos los centros de la red pública cuentan con proyectos de inglés dentro de su propuesta educativa para poder ser adjudicatarias del contrato de gestión.

EFECTOS POSITIVOS DEL BILINGÜISMO

Según fuentes de la Consejería, la implantación del bilingüismo para los alumnos de las primeras etapas educativas responde a que los estudios realizados sobre el aprendizaje de las segundas lenguas indican que durante los primeros años de vida es cuando la plasticidad del cerebro es mayor y es más fácil aprenderlas.

Además, se remiten a un programa piloto realizado de forma experimental por el Institute for Learning and Brain Sciences (I-LABS) de la Universidad de Washington en escuelas infantiles de la Comunidad, que reveló el beneficio tanto en habilidades lingüísticas como cognitivas que aporta la exposición a la enseñanza de un segundo idioma en edades tempranas.

Este estudio demostró que el aprendizaje del idioma materno, el español en este caso, no sólo no empeora, sino que se ve mejorado en comparación con los niños que no están en contacto con una segunda lengua.

RESULTADOS EN LA EvAU

A partir de Secundaria hay dos modelos de bilingüismo, el Programa Bilingüe, donde los alumnos reciben cinco horas semanales de lengua inglesa y al menos una materia en inglés entre Educación física, Educación plástica y visual, Música y Educación para la ciudadanía, y además puede impartirse en Tecnología, y el modelo Sección Bilingüe.

Los alumnos de Sección Bilingüe reciben cinco horas de inglés avanzado, además reciben en inglés la tutoría; en 1º y 2º de ESO, Ciencias sociales y Ciencias de la naturaleza; en 3º y 4º Ciencias sociales y Biología y geología; y en 4º se imparte una asignatura más en inglés según el itinerario elegido. Finalmente, dependiendo de la disponibilidad del profesorado habilitado se imparte en inglés cualquier otra asignatura excepto Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Segunda lengua extranjera.

La Consejería que encabeza Enrique Ossorio ha destacado que, según pone de manifiesto el último informe del Consejo Escolar del curso 2017/2018, los alumnos de Sección, que tienen más horas de inglés, obtienen mejores resultados en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU).

En concreto, obtienen un media de 6,94 frente a 6,55 de los no bilingües, mientras la media de los de Programa es de 6,54. "Por lo tanto, los alumnos bilingües sacan de media un 6,74, una nota superior a los no bilingües", han constatado las mismas fuentes.

"Del mismo modo, la nota media de los alumnos bilingües de acceso a Grado (EvAU+Bachillerato) es superior a la de los no bilingües, con 7,28 puntos y 7, 21, respectivamente", han agregado.