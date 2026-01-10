Cómo guardar el árbol de Navidad para que no ocupe espacio durante todo el año- UNSPLASH

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras el paso de los Reyes Magos y con el primer fin de semana de enero a la vuelta de la esquina, muchos hogares españoles aprovechan estos días para retirar el árbol de Navidad y guardar la decoración navideña hasta el año siguiente. Es un gesto casi automático que suele resolverse rápido, con el objetivo de recuperar espacio y dar por cerradas las fiestas.

En ese proceso, lo más habitual es limitarse a volver a meter el árbol en su embalaje original. Sin embargo, pocas personas saben que existe un método sencillo para guardarlo de forma mucho más eficiente, ocupando mucho menos espacio durante el resto del año y evitando que acabe estorbando en armarios, trasteros o altillos.

EL PROBLEMA DE LA CAJA ORIGINAL

La caja de cartón en la que viene el árbol suele ser rígida, voluminosa y poco práctica para el almacenaje a largo plazo. Aunque protege bien el contenido, ocupa mucho espacio y resulta difícil de encajar en zonas como armarios altos, huecos bajo la cama o estanterías.

Además, al guardar el árbol sin compactarlo correctamente, el volumen total apenas se reduce respecto a cuando está montado, lo que convierte su almacenaje en un problema recurrente durante todo el año.

DESMONTARLO POR PIEZAS, EL PRIMER PASO

Para ahorrar espacio, lo más eficaz es desmontar el árbol por secciones o bloques de ramas, tal y como vienen la mayoría de árboles artificiales. Separar las piezas permite trabajar mejor cada parte y facilita que las ramas queden recogidas y alineadas.

Antes de guardarlas, conviene plegar las ramas hacia el tronco, evitando que queden abiertas o desordenadas. Este gesto previo ya reduce notablemente el volumen.

EL TRUCO QUE MARCA LA DIFERENCIA: COMPRIMIR LAS RAMAS

Una vez plegadas, el siguiente paso es envolver cada bloque de ramas con papel film, ajustándolo bien para que queden compactas. El film mantiene las ramas recogidas, evita que se abran con el tiempo y ayuda a conservar su forma hasta la próxima Navidad.

No se trata de apretar en exceso, sino de crear paquetes firmes y estables que no se desarmen al moverlos ni al almacenarlos durante meses.

POR QUÉ ES MEJOR UNA BOLSA BLANDA QUE UNA CAJA

En lugar de volver a la caja original, una opción mucho más práctica es utilizar bolsas de almacenamiento diseñadas específicamente para árboles de Navidad. Son fundas blandas, con cremallera y asas, pensadas para guardar las distintas piezas del árbol ya compactadas y protegerlas durante meses sin que ocupen un volumen excesivo.

Este tipo de bolsas se adapta mejor al contenido que una caja rígida, puede colocarse en horizontal o en vertical y se aplasta ligeramente para aprovechar huecos difíciles. A diferencia del embalaje original, permiten optimizar el espacio disponible y facilitan el almacenaje en armarios, altillos o bajo la cama.