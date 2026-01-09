Feijóo declara 5 horas ante la jueza de la dana y mantiene que estuvo informado en tiempo real tras contactar con Mazón

1041250.1.260.149.20260109151855 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llega a su comparecencia ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes, tras declarar durante más de cinco horas ante la jueza de la dana, que estuvo informado en tiempo real de la catástrofe del 29 de octubre desde que contactó con el entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón y como prueba de ello ha citado los "23 mensajes" que intercambió con él desde las 19.59 horas de ese día.

"Yo creo que ha estado muy bien, hemos dado información de todo lo que se ha querido. Incluso me han preguntado de cosas que no tenían mucho que ver, como en materia de comunicación, como recibo la información de las agencias y de los medios de comunicación", ha declarado ante los medios a la salida de su despacho del Congreso tras más de cinco horas de declaración.

Feijóo ha asegurado que "lo mejor es coger los datos" porque tuvo "23 mensajes" con Mazón, "desde las 19.59 del día 29 hasta las 23.30 horas de ese día". "Acredita que estaba informado a partir de ese momento que me pongo en contacto con el señor Mazón. No tengo la menor duda", ha apostillado.

DICE QUE LA JUEZA LE HA PREGUNTADO "TRES O CUATRO COSAS"

El líder del PP ha relatado que en su declaración ha podido confirmar que "a las 19.59 le mandó el primer mensaje" a Mazón, como "estaba en los autos", y que "a las 20.01, a los tres minutos", envió "un mensaje similar" al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Además, ha añadido que a las 20.31 horas le mandó un mensaje al presidente de Andalucía, Juanma Moreno.

"Es decir, tengo información de que hay un riesgo de dana y de inundaciones en esas tres comunidades autónomas y me pongo inmediatamente a disposición en lo que pueda ser útil al presidente de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de la Generalitat Valenciana", ha relatado.

Además, el líder del PP ha indicado que la jueza le ha preguntado "tres o cuatro cosas" y que el Ministerio Fiscal "ninguna". "Y después ya las partes están en el ejercicio de sus funciones y hay en muchas acusaciones personadas", ha añadido.

