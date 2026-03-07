El Programa de Enriquecimiento para alumnos con Altas Capacidades se ampliará el próximo curso con cinco nuevos grupos

La Comunidad de Madrid amplía un curso más su Programa de Enriquecimiento educativo para alumnos con Altas Capacidades - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ampliará un curso más el Programa de Enriquecimiento educativo para alumnos con Altas Capacidades (PEAC), que en el año académico 2026/27 incorporará cinco nuevos grupos con 90 escolares adicionales.

Así lo ha anunciado este sábado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, durante una visita al instituto público Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón, una de las sedes que acogen este programa impulsado por el Gobierno regional.

"El PEAC es uno de los programas más importantes de España con estas características, tanto por el número de participantes como por su larga trayectoria, y vamos a seguir apostando por todas las iniciativas que nos permitan atender a sus necesidades específicas", ha señalado la consejera durante su visita, en la que ha estado acompañada por la alcaldesa de la ciudad, Paloma Tejero.

El Ejecutivo autonómico ha detallado en un comunicado que el plazo de solicitud para participar en esta iniciativa se abrirá el próximo miércoles y permanecerá disponible hasta el 30 de abril a través de la sede electrónica regional.

Con esta ampliación, la Comunidad de Madrid refuerza una iniciativa que comenzó en el curso 1999/2000 con 157 alumnos y que actualmente cuenta con más de 3.300 estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Los participantes acuden a sesiones quincenales que se celebran las mañanas alternas de los sábados en alguna de las ocho sedes distribuidas entre Madrid capital, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares, Leganés, Móstoles, Las Rozas de Madrid y Pozuelo de Alarcón.

INVESTIGACIONES, TALLERES, COLOQUIOS O CHARLAS

Los estudiantes que forman parte del programa son propuestos por los profesores especialistas en orientación educativa tras un proceso de valoración psicopedagógica.

Durante las sesiones desarrollan actividades en torno a un proyecto anual elegido por los propios alumnos, que puede abordar distintos ámbitos como el científico-tecnológico, el artístico, el humanístico-literario o el desarrollo de habilidades sociales.

Entre las actividades que se realizan en el marco del PEAC se incluyen investigaciones, experimentos y prácticas, talleres, coloquios, charlas con expertos en diferentes materias, construcción de maquetas y visitas a centros de investigación.

El programa también contempla jornadas formativas dirigidas a las familias y sesiones de intercambio de información con los tutores de los centros educativos en los que están escolarizados los participantes.

El Programa de Enriquecimiento educativo se organiza y coordina a través del Centro Regional de Enriquecimiento Educativo para alumnos con Altas Capacidades Intelectuales de la Comunidad de Madrid (CREACIM), ubicado en el Complejo El Sol de la capital. Este centro cuenta con un equipo docente integrado por 19 profesionales y colabora con la Fundación Max Mazim.