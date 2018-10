Los propietarios de las Mil Viviendas de Tres Cantos convocan una manifestación por la subida de precio de sus casas

Publicado 02/10/2018 11:24:53 CET

TRES CANTOS, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los propietarios de las Mil Viviendas de Tres Cantos, afectados por la venta de las mismas a un Fondo Buitre, han convocado para este sábado una manifestación en la localidad para denunciar el aumento de precio que han sufrido sus casas.

"Después de no haber logrado a la fecha que adaptasen el precio de la vivienda pública de precio protegido en la que vivimos, a la realidad de mercado actual, y después de una de las mayores crisis que ha sufrido el país, nos toca decidir entre comprar la vivienda por un precio de media de 180.000 euros, seguir de alquiler con una subida de precio que llega hasta más de 830 euros en tres años o marcharnos, no sólo de nuestras viviendas, si no lamentablemente, de nuestro municipio", han manifestado.

En concreto, la protesta será este sábado 6 de octubre a las 12 horas desde la Plaza de Antonio Gala del municipio, para acabar a las puertas del Ayuntamiento sobre las 14 horas con una concentración.

Desde Ganemos Tres Cantos han recordado la situación y la cronología de los sucedido con estas casas, calificando como "oscuros problemas administrativos", lo que provocó que se dilatara en el tiempo la calificación provisional de las viviendas.

Según han explicado, entonces, la Comunidad de Madrid publicó un nuevo módulo que benefició a FCC, encargada de su construcción: "Menos metros cuadrados, alquileres más elevados y un precio final de venta disparatado".

"La Comunidad legisló para que lo sorteado antes del cambio de módulo, quedase sin alteración. Así fue en todos los municipios, excepto en Tres Cantos, porque aquí el suelo era privado. Son los daños colaterales de la privatización, que algunos defienden como positiva", han denunciado desde Ganemos.

Ante esta situación, según la formación política de la oposición, "los adjudicatarios van abandonando y los reservas, también". Entre tanto, llegó la crisis y FCC decidió vender las viviendas en bloque. "La Comunidad aprueba una Ley para permitirlo. El Ayuntamiento mira para otro lado: "negocios privados, entre empresas", dijo.

Fidere, la filial española de la inversora norteamericana Blackstone, una de los llamadas fondos "buitres", compró las 1.000 viviendas a una media de 72.000 euros cada una. "Sí, esas que ahora, pasados 7 años desde la calificación definitiva, Fidere tiene que ofrecer en venta a los inquilinos. Las ofrecerá al máximo que la Ley les permite: 180.000€", ha denunciado Ganemos.