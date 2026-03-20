Una protectora de animales pide investigar al 'Vampiro de Humanes' por posible quebrantamiento de medidas cautelares

Archivo - El Refugio se personará como acusación contra el empresario que presuntamente mataba a animales para vender su sangre - EL REFUGIO - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La protectora El Refugio ha solicitado investigar a Luis Miguel V.F, también conocido como 'El Vampiro de Humanes' por el presunto quebrantamiento de las medidas cautelares impuestas en su contra que le impiden tener contacto con animales mientras dura el procedimiento judicial abierto contra él.

Según denuncia la organización en un comunicado, 'El Vampiro de Humanes' estaría cursando asignaturas de carácter preprofesional en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid desde el pasado 12 de enero y, previsiblemente, hasta comienzos de mayo del año que viene.

Estos hechos harían que el acusado esté, presuntamente, quebrando las medidas cautelares que un Juzgado de Instrucción de Fuenlabrada dictó en su contra en el marco del procedimiento abierto contra él por presuntos delitos de maltrato a animales domésticos, falsedad documental e intrusismo profesional.

En concreto se le acusa de torturar a animales que tenía a su cargo para, posteriormente, comercializar con su sangre. Dichas medidas cautelares dictan la prohibición al investigado de tenencia de animales y el ejercicio de cualquier actividad relacionada con ellos mientras dure la instrucción.

Según apunta El Refugio, han tenido constancia de que 'El Vampiro de Humanes' está estudiando en la UCM por un escrito de la propia Decana de Veterinaria de la universidad, en el que se vendría a reconocer que tenía conocimiento de cautelares, sin que el investigado haya comunicado dicha circunstancia.

Para la organización, esto evidencia "una conducta de ocultación consciente, orientada a eludir el cumplimiento de la medida judicial", cuando el investigado es conocedor de la "existencia y alcance" de las medidas cautelares impuestas en su contra.

En este sentido, el presidente de El Refugio, Nacho Paunero, ha argumentado su solicitud de investigar unos hechos que, a su juicio, "evidencian un desprecio absoluto a la Justicia, a la Universidad, y a los propios animales" y que podrían significar la incoación de una nueva causa penal contra 'El Vampiro de Humanes'.