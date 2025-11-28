Proyectos audiovisuales financiados por la Comunidad acumulan ocho nominaciones en los Premios Forqué

Proyectos audiovisuales financiados por la Comunidad de Madrid acumulan ocho nominaciones en los Premios Forqué - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha financiado varios proyectos audiovisuales que, en conjunto, acumulan ocho nominaciones en la 31ª edición de los Premios Forqué, cuya gala se celebrará el próximo 13 de diciembre en el Palacio Municipal de Ifema Madrid, en la capital.

Así lo ha trasladado este viernes el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, durante el acto de presentación de la Medalla de Oro de estos galardones, que este año recibirá la productora Emma Lustres.

"La Comunidad de Madrid duplicará las ayudas a los largometrajes para consolidarse como polo de producción internacional en el marco del nuevo Plan Estratégico de la Industria Audiovisual 2025/28", ha indicado el viceconsejero.

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha señalado que continúa así invirtiendo en el sector audiovisual, como es el caso de 'Los domingos', de la directora Alauda Ruiz de Azúa, una de las películas favoritas de esta edición de los Forqué.

Igualmente, el Gobierno regional ha destacado el peso de esta industria en la economía y el empleo madrileño. En concreto, hasta el mes de agosto, se han realizado en torno a 500 rodajes, entre producciones publicitarias, largometrajes, series y cortometrajes. En 2024, esta actividad generó más de 7.200 millones de euros en la región y supuso una aportación al PIB del 2,6%.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha resaltado que también incrementará el presupuesto de las líneas de ayuda a la producción de cortometrajes y videojuegos para atraer propuestas de mayor envergadura y fomentar iniciativas de más calidad artística.

Asimismo, desarrollará un Programa de Captación de Inversiones que incluirá campañas de divulgación y comunicación de proyectos a escala global, reforzando su presencia en los principales festivales y encuentros profesionales. Del mismo modo, promoverá la creación de nuevas alianzas y foros bilaterales y multilaterales con mercados prioritarios como Hispanoamérica o Europa.