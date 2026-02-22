Los proyectos de la UAM: nueva oferta formativa, alojamiento para investigadores y expansión en Alcobendas o Tres Cantos

La rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea Pelayo, posa para Europa Press, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). Mendikoetxea Pelayo, filóloga y lingüista natural de Bilbao, ejerce como rectora de la UAM desde 2021, s - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha empezado a trabajar en varios proyectos como la revisión total de su oferta formativa para adaptarla a las necesidades sociales, alojamiento residencial para investigadores y el estudio de expandir su centro a municipios cercanos, como Alcobendas o Tres Cantos.

"Son proyectos bastante ilusionantes", ha remarcado la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea, en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha insistido en la importancia de conseguir un plan plurianual de financiación para hacer realidad estas inciativas.

Mendikoetxea volvía a ser reelegida el pasado verano tras obtener el 58,7% de los votos ponderados. Desde aquel momento, ha puesto en marcha un plan estratégico para "adaptar" a la UAM al "futuro de la educación superior, que va a cambiar radicalmente".

"Dos de ellos son ejes transversales, el de la transformación digital y el de la internacionalización. Entre los proyectos que tenemos está la revisión total de nuestra oferta formativa para adaptarla a las necesidades sociales", ha explicado.

Asimismo, la Autónoma quiere reforzar su propio plan de investigación tras sufrir recortes en los años anteriores. En concreto, plantea proporcionar un alojamiento universitario residencial "adecuado" para los investigadores.

La rectora también ha avanzado que está en comunicación con otros municipios, como Alcobendas y Tres Cantos, que quieren una colaboración "más cercana" con la UAM. Incluso que parte de la universidad "puede estar en sus territorios".

EL IMPULSO DE LA CIUDAD DE LA SALUD

Por otro lado, Mendikoetxea ha celebrado la puesta en marcha de la Ciudad de la Saludad, que aportará una nueva Facultad de Medicina al centro universitario. Se trata de una infraestructura "muy necesaria" porque la actual se ha quedado pequeña y obsoleta".

"Si tomamos como indicador los resultados en el proceso de Médico Interno Residente (MIR), es la mejor facultad de medicina de España. Creo que eso va a ser un impulso importante porque nos va a permitir aumentar las titulaciones, tener más espacios de docencia e investigación", ha apuntado.

La rectora de la UAM ha subrayado que su principal objetivo es conseguir "un verdadero campus biomédico" en el que, además de las instalaciones del Hospital de la Paz y de la facultad, pueda atraer investigaciones "singulares" e inversión y desarrollar "toda la parte de salud y tecnología".

A estas iniciativas se añadirán el impulso de su campus como "parque de innovación", a través de la colaboración público-privada, y la instalación del Centro Nacional de Neurotecnología (Spain Neurotech).