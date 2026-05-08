Psicóloga certifica el impacto emocional en los menores que presenciaron cómo su padre estranguló a su madre en Vallecas

El militar acusado de estrangular a su mujer delante de sus hijos - EUROPA PRESS

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga del Summa 112 que atendió a los hijos, de 2 y 3 años, de la enfermera asesinada por su marido en noviembre de 2023 ha declarado que los menores recibieron un fuerte impacto emocional que le ocasionará traumas a largo plazo, tras haber presenciado la agresión en la que su padre estranguló a su madre en el domicilio familiar de Puente de Vallecas.

El juicio ha continuado este viernes con la comparecencia además de los médicos del Summa que acudieron en primer lugar a la vivienda. Su testimonio es clave a la hora de aclarar si los servicios de emergencias tardaron en llegar a la asistencia, tal y como sostiene la defensa del capitán del Ejército acusado.

En la vista, la especialista en psicología explicó que fue activada por los servicios de emergencia porque había dos niños pequeños en la vivienda en el momento de los hechos. "Nos activan porque hay menores", relató. A su llegada al domicilio, los sanitarios trataban de reanimar a la víctima mientras ella se centró en atender psicológicamente a los niños. "Me encerré con los menores", explicó.

Según detalló, los pequeños se encontraban junto a agentes de Policía y aparentaban cierta normalidad debido al estado de shock. Sin embargo, la hija de la pareja verbalizó de forma espontánea lo que había presenciado.

"La niña contó que había visto a papá con un collar", declaró la psicóloga, en referencia a cómo describió la menor el estrangulamiento de su madre. La especialista subrayó que la niña lo relató "de una forma muy natural", algo habitual en menores expuestos a escenas extremadamente traumáticas.

La psicóloga señaló que recomendó inmediatamente a los abuelos que los niños recibieran atención especializada. "Les dije que necesitarían apoyo psicológico porque esto puede causar traumas a largo plazo", afirmó. En su comparecencia, incidió en que los menores estuvieron presentes tras regresar la familia de una jornada en Faunia y que después se produjo "esa escena traumática" dentro de la vivienda familiar.

El testimonio refuerza la acusación de la Fiscalía, que además del delito de asesinato atribuye al acusado lesiones psíquicas causadas a los hijos de la pareja por haber presenciado la agresión mortal contra su madre.

Por otro lado, los sanitarios del Summa 112 que atendieron a la enfermera contradijeron la versión de la defensa del acusado y negaron que existiera un retraso en la llegada de los servicios de emergencia que pudiera haber influido en la muerte de la mujer. Según explicaron, la llamada al 112 se recibió a las 18.51 horas y los equipos sanitarios llegaron al domicilio apenas unos minutos después, en torno a las 18.59 horas.

A su llegada, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria y los sanitarios iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación avanzada. "Se procedió a entubar y se activó el protocolo de reanimación", explicó uno de los médicos del Summa.

Los facultativos señalaron además que a las 19.10 horas ya se había conseguido recuperar el pulso de la víctima antes de su traslado al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada en estado crítico hasta su fallecimiento dos días después. Uno de los conductores del servicio de emergencias reforzó esta versión al asegurar que tardaron "unos cinco minutos" en llegar al domicilio porque conocían perfectamente la zona.

El capitán del Ejército de Tierra permanece en prisión provisional desde noviembre de 2023 y se enfrenta a peticiones de hasta 27 años de cárcel.