PSOE, tras acordar PP y Vox pedir a Sánchez prioridad nacional: "Ayuso no necesita a Vox para hacer políticas racistas"

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cargado este viernes contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tras acordar el PP de Madrid y Vox en la Asamblea reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplicar la "prioridad nacional", siendo esta acotada por los 'populares' a un "arraigo reforzado".

"Ahora asume ese precepto porque la señora Ayuso no necesita a Vox para hacer políticas racistas, porque Ayuso y Vox son exactamente lo mismo", ha espetado la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Este acuerdo alcanzado en la Cámara de Vallecas este jueves es el primero entre las formaciones en Madrid alrededor de este concepto central de los acuerdos de Gobierno entre PP y Vox en Aragón y Extremadura.

Concretamente, se aprobó una Proposición No de Ley (PNL) --no vinculante-- de Vox a la que el Grupo Parlamentario Popular presentaba una enmienda de sustitución con un texto alternativo. En él se pedía al Gobierno de España una política migratoria "clara y responsable" para evitar "situaciones de irregularidad".

Reclamaban también promover "el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

En el planteamiento sugieren que se establezcan varios criterios como un "periodo mínimo reforzado de arraigo", vinculación del acceso de ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución; excluir a quienes se encuentren en situación irregular a prestaciones y servicios sociales estructurales menos supuestos de "urgencia vital".

Los 'populares' pedían que también se aplicara la prioridad nacional en el acceso a la vivienda "adecuado a la legalidad vigente" que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un "arraigo real, duradero y verificable en el territorio". Entre los criterios de arraigo plantean también que se excluya a condenados por okupación. Solicitaban, asimismo, derogar el real decreto de regularización de migrantes.