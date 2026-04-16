PSOE acusa a Almeida de "gobernar de espaldas a la ciudadanía" y de abocar a vecinos a ir a tribunales para "defenderse"

La concejala del Grupo Municipal Socialista Enma López durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "gobernar de espaldas a la ciudadanía" y de obligar a los vecinos a acudir a los tribunales para "defender sus intereses".

Así ha respondido López en declaraciones a los medios preguntada por las quejas elevadas por vecinos del entorno del Riyadh Air Metropolitano al Defensor del Pueblo por el impacto de los grandes eventos en este estadio, como los diez conciertos que dará Bad Bunny en el recinto, así como la concentración prevista para este fin de semana de vecinos de Usera y Villaverde contra la instalación del crematorio en el Tanatorio de la M-40.

En este sentido, ha criticado que el regidor "está a solas con su mayoría absoluta" y "jamás escucha las quejas de los vecinos y de las vecinas", lo que, a su juicio, deriva en la Justicia.

"Lo estamos viendo con todas estas sentencias en contra que está recibiendo, con la sentencia en contra de la tasa de residuos, con la sentencia en contra de las terrazas, con la sentencia en contra de la planificación de Cuatro Caminos, con la sentencia en contra de la ordenación del Palacio de los Deportes", ha enumerado en declaraciones a los medios desde Batán.

Para López, "da la sensación" de que para "parar" a Almeida hay que "llevarlo a los tribunales "con el coste económico que tienen para los vecinos". "¿Cómo hemos normalizado que los vecinos de Madrid tengan que defenderse de la acción de su alcalde?", ha preguntado.

En cuanto a las quejas por ruidos asociadas a grandes eventos, ha apuntado a la falta de planificación del Gobierno municipal. "Falta siempre lo mismo, que es coordinación, diálogo y planificación", ha señalado, subrayando que "no puede ser" que cada evento en la ciudad "sea un problema". "Y el responsable único es el señor Almeida", ha afirmado.

PROTESTAS POR EL CREMATORIO

Respecto a las protestas contra el crematorio previsto junto a la M-40, López ha reiterado su apoyo a las movilizaciones y ha confirmado la asistencia de su grupo en las mismas.

"La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿aceptarían ponerlo en un barrio, por ejemplo, del norte de Madrid? ¿Por qué los vecinos y vecinas del sur siempre tienen que recibir todo aquello que nadie más quiere?", ha planteado.