PSOE acusa a Almeida no de incumplir sino de "no poner sobre la mesa medidas para solucionar" problema de contaminación

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no de incumplir sino de "no poner sobre la mesa medidas para solucionar" el problema de la contaminación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado este jueves a España por no haber tomado las medidas necesarias para impedir el incumplimiento sistemático y continuado de los límites de contaminación del aire en Madrid y el área metropolitana de Barcelona entre 2010 y 2018, una sentencia que no acarrea multa por ser una primera condena sobre el caso.

"No nos pilla de sorpresa porque, lejos de tomar medidas para solventar esta situación, lo que hace Almeida y su equipo es lo que vimos en el Pleno, aprobar una ordenanza nueva (la de Limpieza) que facilita el acceso de coches contaminantes al centro. No es que estén incumpliendo, es que no están poniendo nada encima de la mesa para solucionar esta situación", ha manifestado Espinar en un comunicado.

El portavoz socialista de Medio Ambiente, Ignacio Benito, ha puesto el foco "en la pregunta que Almeida lleva cuatro años eludiendo, qué medidas va a tomar para evitar que cada año mueran en Madrid 2.000 personas por la contaminación que asfixia".

El fallo --que también confirma el incumplimiento en Baix Llobregat entre 2010 y 2017-- da así la razón a la Comisión Europea, que denunció el caso ante la Corte Europea en 2019 tras constatar los "incumplimientos reiterados" en estas zonas de los límites legales de dióxido de nitrógeno (NO2), emisiones que tienen su origen fundamentalmente en el tráfico rodado y en la combustión de energías fósiles y provocan problemas respiratorios y cardíacos.

El Tribunal con sede en Luxemburgo establece que España "no ha velado por que los planes de calidad del aire establezcan medidas adecuadas para que el periodo de superación de los valores límite fijados para el NO2 sea lo más breve posible" ni ha adoptado desde junio de 2010 medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de los valores límite ni en el área de Barcelona, ni en Madrid ni en Baix Llobregat.