PSOE-M acusa a Ayuso de "mentir" sobre la cancelación de parte de su viaje a México y provocar un "lío internacional"

La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha acusado este sábado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "mentir" sobre la cancelación de parte de su agenda institucional a México y le ha reprochado haber generado un "lío internacional" con este asunto.

Así lo ha expresado Sánchez Avera durante su intervención en el Comité del PSOE Madrid Ciudad, donde ha puesto en duda la versión ofrecida por el Gobierno regional sobre las supuestas "presiones" y "boicot" del Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum que habría provocado el regreso prematuro de Ayuso a España.

"Hay una cadena hotelera que patrocina, que le dice 'no queremos que vengas', y ella está empeñada en hacerse la víctima", ha afirmado Sánchez Acera, en referencia a la cancelación de la asistencia de Ayuso a los Premios Platino y al comunicado del hotel que los albergaba donde decían que no habían recibido presiones contra ella.

La dirigente socialista ha asegurado que la presidenta madrileña "no puede irse a un país extranjero" y "montar la que ha montado", al tiempo que ha criticado que trate de "meter en un lío internacional a un gobierno" como el mexicano, según una intervención publicada por el PSOE Madrid Ciudad en sus redes sociales.

Las declaraciones de Sánchez Acera llegan después de que el Gobierno madrileño denunciara presiones del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum tras la cancelación de algunos actos previstos en el viaje institucional de Ayuso a México y su regreso prematuro a España.