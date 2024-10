PSOE-M acusa a la Comunidad de "falta de transparencia" en los fondos públicos para las plazas educativas de 0-3 años

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-M ha acusado a la Comunidad de Madrid de "falta de transparencia" y de "gestión irregular" de los fondos públicos destinados a la creación de plazas públicas para los niños de 0 a 3 años, que cuenta con financiación del Ejecutivo central y de la Unión Europea.

El portavoz socialista de Educación, Esteba Álvarez, ha asegurado que "ha sido manipulado de manera preocupante", recordando que desde 2021 hasta 2023, la Comunidad de Madrid ha recibido 53,6 millones de euros para este fin.

"Sin embargo, en lugar de invertir estos recursos a través de los canales correspondientes, como la Gerencia de Infraestructuras, la Consejería ha delegado la responsabilidad de estas inversiones en los directores de los centros de educación infantil y primaria, a pesar de que esta tarea no forma parte de sus competencias", ha afirmado.

Entiende que este proceder "no solo es inapropiado, sino que también podría violar la legislación vigente" por delegar en los directores de centros la responsabilidad de acometer obras y adecuaciones de espacios que no forman parte de su ámbito de actuación. Estas obras, que rondan los 40.000 euros, están destinadas a la creación de nuevas aulas para el primer ciclo de educación infantil, un nivel educativo que no formaba parte de la oferta de estos centros hasta la fecha, según han afirmado los socialistas.

Hasta el momento, la Consejería ha autorizado la implantación de estas enseñanzas en 78 centros educativos. "No obstante, únicamente cuatro de ellos han iniciado las obras de construcción o rehabilitación de las aulas, publicándose en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid como contratos menores", ha advertido Esteban Álvarez, quien cree que se ha usado esta fórmula para "sortear los requisitos de transparencia y competencia".