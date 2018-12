PSOE acusa a Garrido de "boicotear la salud de los madrileños" poniendo "menos Metro" en este episodio de alta polución

Publicado 12/12/2018 13:24:32 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha acusado este miércoles al Gobierno regional de "boicotear la salud de los madrileños" poniendo "menos Metro cuando debería poner más" en episodios de alta contaminación como el actual en la capital.

Causapié ha agradecido a los ciudadanos su "colaboración y esfuerzos" en días como hoy, en el que están en marcha las medidas de restricción al tráfico por alta contaminación, "que sin duda están afectando a la salud colectiva y que requieren un esfuerzo de todos".

"Queremos agradecer a los ciudadanos y también lamentar cualquier tipo de inconveniente, pero estamos respondiendo a las demandas de la Unión Europea y la necesidad de tener un medio ambiente y un aire limpio para cuidar la salud de todos. A lo largo de hoy estaremos pendientes a ver cómo afecta este protocolo tanto al tráfico como a la contaminación. Nos importa mucho que este protocolo se aplique y funcione adecuadamente. Es un nuevo reto que tenemos que valorar", ha dicho.

Además, la edila socialista ha pedido al Ayuntamiento un "esfuerzo importante" para informar a los ciudadanos del nuevo protocolo porque "la buena información nunca está de más". "Sabemos que a día de hoy muchos ciudadanos desconocían cómo podían entrar en Madrid", ha apostillado.

Respecto al aumento de transporte público por alta contaminación, Causapié ha recordado que el Ayuntamiento acordó poner en marcha más línea de autobuses de la EMT pero la Comunidad "no ha respondido adecuadamente y en vez de haber más servicio de Metro hay menos".

"Pensamos que el Gobierno regional no puede boicotear la salud de los ciudadanos de Madrid. Pensamos que este tipo de actuaciones no corresponden a un Gobierno responsable. El cuidado de la salud de los ciudadanos no pueden responder a criterios políticos ni electorales, tienen que responder a criterios a partidos de todas las administraciones. Y cuando hay que tomar decisiones todos tenemos que dar la talla con responsabilidad y para eso se gobierna, para contribuir al bienestar de los ciudadanos", ha añadido.

Por todo ello, la portavoz socialista ha solicitado una mayor coordinación entre Ayuntamiento y Comunidad porque "nos estamos jugando la salud de los madrileños y es una situación que debe ser suficientemente importante para que se pongan de acuerdo para acabar con la contaminación a la que vivimos".

VIONDI: "EL PSOE TIENE UN DISCURSO CLARO"

En la misma línea, el diputado portavoz de Transportes en la Asamblea de Madrid, Daniel Viondi, considera que la lucha contra la contaminación es "asunto de salud pública y las administraciones", por lo que ha solicitado que entre la Comunidad y Ayuntamiento "donde hay confrontación tiene que haber coordinación y donde hay falta de diálogo tiene que haber consenso".

"Es irracional que a los madrileños de un lado u otro de la región tengan episodios de alta contaminación distinto. Esa falta de información se traslada al conjunto de la región. No podemos seguir estando a un enfrentamiento continuo de las instituciones y el elemento que vemos no solo es la diferencia en los protocolos, también en la oferta de transporte público", ha agregado.

Viondi ha criticado que desde septiembre "se ha hecho notorio el incumplimiento de la oferta pública" que se comprometió Metro. Y que todos los días "no se cubren esa oferta de servicio público, especialmente en la línea 1 y 6, de donde vienen las aglomeraciones y falta de puntualidad".

"Y hoy, en escenario dos en Madrid, se hace más evidente que esa incumplimiento es un deterioro grave para que los madrileños usen el transporte público. Por tanto, queremos coordinación donde ahora existe confrontación. Queremos diálogo y acuerdo en un asunto esencial, que es la lucha contra la contaminación atmosférica. Es un asunto de salud pública. Aquí no hay confrontación ni debate ideológico, sino una lucha por la salud de los madrileños. Allí donde estemos presentes vamos a exigir a las administraciones que acuerden y consensuen para que no haya espacio de desinformación entre Comunidad y Ayuntamiento", ha apuntado.

El parlamentario socialista también ha destacado el "discurso claro" del PSOE en materia de contaminación en ambas administraciones. Preguntado por las diferencias entre ambos grupos sobre Madrid Central, ha asegurado que están de acuerdo con la iniciativa, "una medida muy importante contra la polución, pero que hay que implementar más".

"Y como queremos mejorarlo tenemos que hacerlo con más transporte público. Hoy lo estamos viendo, hace falta más transporte público en toda la región. Y que ha faltado información del Ayuntamiento a los madrileños. Ahora que está en prueba Madrid Central esperamos que se recojan pequeñas mejoras y que el Ayuntamiento lo asuma", ha proseguido.

Viondi ha manifestado que el PSOE "no ha dicho nada distinto en ningún sitio" y que hacen lo que les marca la dirección regional del partido encabezada por José Manuel Franco. "Tenemos un mensaje de unidad y claridad en las dos instituciones porque es un asunto que afecta al conjunto de la región. Si Madrid decreta un episodio de alta contaminación afecta a otros miles de ciudadanos que tienen que acceder a Madrid. Nuestra coordinación se la exijamos a las dos instituciones", ha terminado.