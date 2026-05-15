El PSOE advierte que Ayuso y Moreno "hacen lo mismo" y asegura que el PSOE está "volcado" en Andalucía

El secretario general del PSOE-M, Óscar López. - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha advertido este viernes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, "hacen lo mismo" y ha asegurado que el PSOE está "volcado" en las elecciones andaluzas, que se celebran este domingo.

En declaraciones a los medios remitidas a Europa Press, López ha alertado a los andaluces "antes de votar el próximo domingo" de que Díaz Ayuso y Moreno Bonilla, ambos del Partido Popular, "dicen cosas diferentes, pero hacen lo mismo, que es privatizar la sanidad".

Asimismo, ha desmentido que entre los socialistas haya "sensación de frustración" ante estos comicios, asegurando que el partido está "volcado en Andalucía", y se ha mostrado "absolutamente convencido" de que "no hay nadie mejor" para presidir la Junta que la candidata y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.