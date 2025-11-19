El PSOE advierte que Madrid se quedará sin 700 viviendas públicas en 2026 por el "fracaso" de las políticas de Almeida

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha advertido que Madrid se quedará sin 700 viviendas públicas en 2026 por el "fracaso" de las políticas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, "que pretende vender 50 parcelas públicas en vez de transferirlas a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)".

Así lo ha trasladado Maroto en declaraciones difundidas a los medios previas a su reunión con la consejera delegada de la EMVS, Ana de Miguel, en las que alerta de "falta presupuesto, falta ejecución, falta ambición" y ha exigido un "un cambio urgente de rumbo" para garantizar el acceso a una vivienda pública y asequible "que los madrileños necesitan con urgencia".

En este sentido, ha señalado que 15 de esas 50 parcelas que, dice, salen a la venta, lo hacen "con una rebaja de 3 millones", lo que ha calificado como "política low cost de suelo público".

"Desde que Almeida es alcalde, ha vendido más de 120 parcelas públicas a promotores privados y, por lo tanto, ha renunciado a la construcción de 9.200 viviendas. Sin duda, un despropósito, porque esto es pan para hoy y especulación para mañana, porque Almeida renuncia al único instrumento que tiene para garantizar el derecho a una vivienda, que es el suelo público", ha señalado.

La portavoz socialista también considera "raquítico" el presupuesto de la EMVS para 2026, "con 174 millones de los cuales solo 83,5 millones se destinan a promoción de vivienda". Maroto también ha destacado que la empresa municipal prevé terminar solo 221 viviendas públicas, una cifra muy baja frente a los más de 60.000 solicitantes que esperan una vivienda "como agua de mayo".

Maroto ha advertido de que, al ritmo actual, "los madrileños tendrían que esperar 50 años para que Almeida cumpla sus promesas de vivienda". "Los madrileños tienen prisa y necesitan soluciones urgentes cuanto antes", ha lanzado al primer edil.

Por último, la socialista ve "problemas de ejecución" en algunos programas de la EMVS, como por ejemplo el plan Rehabilita, "cuyo presupuesto lleva estancado varios años en 50 millones de euros, a pesar de que más del 80% de las inadmisiones de las solicitudes se deben a falta de crédito".

Asimismo, ha apuntado que el Plan SUMA Vivienda, está concebido para que la EMVS ceda suelo público a promotores privados durante 70 años y que está dirigido a rentas de en torno a 50.000 euros anuales. "Claramente se quedan fuera la mayoría de las familias madrileñas y, sobre todo, y más importante, los jóvenes", ha asegurado.