PSOE advierte que el Plan Reside llama a los que "estrangulan la vivienda" a adquirir edificios completos en la ciudad

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha advertido que el Plan Reside es "un llamamiento a los grandes propietarios y a los que estrangulan la vivienda en la ciudad de Madrid" a adquirir edificios completos y ha alertado que este proyecto "no protege el derecho a la vivienda".

En el Pleno extraordinario de Cibeles, el concejal de Antonio Giraldo ha rechazado este plan porque "no va para los vecinos" y ha alertado de que "ignoran las alegaciones de casi todos", en referencia a los partidos políticos, Asprima, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) o la Comunidad de Madrid.

"El delegado dijo, en una reunión que tuvimos aquí el primer día, que el plan Reside no va a gustar a nadie. Efectivamente es así. Votamos en contra de este atropello a los derechos de la vivienda de los vecinos de la ciudad. Les deseo mucha suerte con la Comunidad de Madrid aprobando este Plan Reside. Yo tengo mis dudas", ha lanzado.

Giraldo ha asegurado que, a partir de hoy, el centro histórico de la capital "va a ver cómo perder uno a uno sus edificios completos en favor de las viviendas de uso turístico, expulsando a los vecinos" y ha indicado que fuera de esta zona "los pisos se van a poder transformar en apartamentos turísticos". "Me pregunto qué tendrá que decir la concejala-presidenta de Tetuán (Paula Gómez) que tiene un mandato de su Junta Municipal de extender esta zonificación a ese distrito", ha añadido.

"Todo esto permite la transformación del edificio completo en apartamentos turísticos, fuera los vecinos. Se acabó el problema de convivencia. Este es el plan Reside. ¿Protege el derecho a la vivienda el plan Reside? Pues evidentemente no porque detrae en cantidades enormes el uso residencial que tenemos en la ciudad", ha señalado.

El edil ha defendido que su partido busca "el blindaje del uso residencial y total prohibición de los cambios de uso residencial de edificios residenciales hacia otro distinto", al tiempo que ha reclamado "vivienda turística en edificios no residenciales y prohibición total de la transformación".

"Ustedes hablan del Plan de Hospedaje como si no hubiera estado ignorándolo durante seis años. El problema no es la normativa, es la disciplina. Nuestro modelo es el cese de la ilegalidad y luego hablamos de ver cómo ordenamos las viviendas de uso turístico. Es evidente que el Plan Reside no responde a las necesidades de la vivienda de la ciudad", ha zanjado.