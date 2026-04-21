PSOE afirma que Almeida será "estudiado en Derecho como ejemplo de lo que no hay que hacer" tras nueva resolución de ZBE

El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha criticado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras una nueva resolución judicial sobre las Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital, y ha asegurado que el regidor "será estudiado en las facultades de Derecho como ejemplo de lo que no hay que hacer en procedimientos administrativos".

"Almeida, todo un abogado del Estado, será estudiado en las facultades de Derecho como ejemplo de lo que no hay que hacer en procedimientos administrativos. Los tribunales acaban de confirmar la enésima chapuza de Almeida", ha señalado Benito en declaraciones remitidas a los medios.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital.

Dicha sentencia estimó parcialmente el recurso formulado por Vox frente al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 13 de septiembre de 2021, que modificó la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018. La sentencia del TSJM anuló artículos referidos a la delimitación y régimen de funcionamiento de las zonas de bajas emisiones.

Ahora, el socialista ha advertido lo que considera errores recurrentes en la tramitación de expedientes municipales. "Están tan acostumbrados a gobernar con mayoría absoluta que se olvidan de cumplir los criterios técnicos que precisa cada norma, cada expediente", ha apuntado.

En este sentido, ha acusado al Gobierno municipal de ir "tan sobrado" que "piensan que sus decisiones no salen gratis a los madrileños". "Unas veces falta el informe de impacto ambiental, en esta ocasión el informe económico", ha explicado.

Benito ha advertido además lo que considera un problema de "inseguridad jurídica" que "esparcen entre los madrileños". "Que saben que las políticas municipales en último término no están en manos de su alcalde sino de un juez", ha señalado, cuestionando además que se pueda exigir cumplimiento normativo a la ciudadanía "si el primero en saltársela reiteradamente es su alcalde".

Asimismo, ha planteado dudas sobre las consecuencias de las resoluciones judiciales en materia de sanciones relacionadas con las zonas de bajas emisiones, una política que ha reconocido como "comprensible desde luego", aunque ha defendido su importancia al recordar que "las zonas de bajas emisiones salvan vidas en una ciudad con 2.000 madrileños muertos cada año por culpa de la contaminación".

Por último, el socialista ha señalado que el Gobierno municipal "debería haber sido especialmente riguroso y diligente" en la implantación de ZBE. "Una ciudad como Madrid, con tres millones y medio de personas, no se puede gobernar de broma", ha concluido.