PSOE alerta de que fondos de inversión han comprado "más de 30 edificios" en Puerta del Ángel para convertirlos en VUT

Critica el Plan Reside porque "desprotege" a los vecinos y "pone la alfombra roja a especuladores"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha alertado de que diferentes fondos de inversión han comprado "más de 30 edificios" en el barrio de Puerta del Ángel, ubicado en el distrito de Latina, para convertirlos en viviendas de uso turístico (VUT).

Así lo ha manifestado este jueves la portavoz, Reyes Maroto, acompañado por el concejal Antonio Giraldo, desde la Plaza de Santa Cristina, donde ha asegurado que Puerta del Ángel "es uno de los barrios periféricos de la almendra central que más se va a ver afectada por el Plan Reside".

"Es un plan que desprotege a los vecinos y que pone la alfombra a los especuladores. Puerta del Ángel es un ejemplo del impacto negativo que va a tener para los vecinos de la ciudad de Madrid. Aquí hay más de 30 edificios donde deberían estar viviendo vecinos y madrileños, pero hoy se han convertido en viviendas de uso turístico", ha señalado a los medios de comunicación.

Maroto ha asegurado que el Plan Reside "permite expulsar a los vecinos de sus casas y convertirlos en VUT" para añadir que esta situación "influye en un modelo de convivencia donde al vecino se le expulsa y se le da la bienvenida al turista".

"Esto no es lo que necesita Madrid, sino una regulación donde los pisos turísticos sean legales. Lo le exigimos al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, es que por una vez piense en los vecinos y vecinas de Madrid. El Plan Reside no responde a lo que él había prometido, que era el control de las VUT porque lo que no quiere para el centro no lo debería querer tampoco para los vecinos de la periferia", ha apuntado.

La edil del PSOE ha aseverado que "el problema" de la capital son los más de 15.000 pisos turísticos ilegales y ha asegurado que el Plan Reside "no responde a la expectativa que vendió" el regidor. "No contenta a nadie, ni a los vecinos, ni siquiera a los hoteleros, que claramente ven con una competencia desleal. Madrid tiene un problema y se llama el señor Almeida", ha añadido.