PSOE asegura que ha aumentado el número de abortos rechazados con el nuevo Comité Clínico y la Comunidad lo niega

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-M ha asegurado que ha aumentado el número de abortos rechazados desde que se renovó el Comité Clínico, integrado ahora por tres hombres, y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha rechazado que la Comunidad le "deniegue el aborto a nadie".
Este cruce ha tenido lugar en la sesión de control al Gobierno autonómico ante una pregunta de la socialista Lorena Morales Porro que ha tachado de "nulo" este Comité porque "sus miembros no pueden formar parte del registro de objetores".
Asimismo, ha cargado contra la negativa del Ejecutivo autonómico de crear este registro y ha afirmado que las consecuencias "las pagan las madrileñas". " Con su comité se ha pasado de uno de cada cinco casos rechazados a uno de cada tres. Son ustedes las enemigas de las madrileñas", ha afirmado.
La socialista, además, ha asegurado que tras hacer que las mujeres se muevan a las clínicas IVE --"una para todo Madrid" para "expiar sus pecados"-- luego les dan una "cartita de pago" para señarlarles lo que "su fracaso le cuesta a la Sanidad".
"Solo en 2025 entregaron 13.000 cartas. En ninguna prestación se obliga al paciente a recoger una factura. Solo en el aborto. Esa es la letra escarlata que nos bordan por ser malas mujeres", ha rematado.
Por su parte, Fátima Matute ha respondido afirmando que Morales Porro "miente, con todo lo que dice" y ha tachado a la izquierda de ser la "incongruencia personificada" por criticar en Madrid lo que hacen en otras partes.
"La señora ministra --Mónica García (Más Madrid)-- adjudica los abortos de Melilla en Málaga. No solo no abortan en Málaga, sino que hacen a las mujeres que viajen a la Península", ha cargado Matute, quien, además, ha negado que se le deniegue en Madrid el aborto a nadie y ha reivindicado que tiene que ser " legal, seguro y poco frecuente".
Ha advertido de que tampoco van a "dejar desprotegidos a los profesionales sanitarios" porque están "a su lado con la objeción de conciencia". A renglón seguido, Matute ha afirmado que uno de cada cinco abortos de España se hacen en Madrid y que 2.000 llegan desde fuera de la región, "fundamentalmente" de la socialista Castilla-La Mancha. Matute ha proseguido dando cifras "de verdad" frente al "escenario apocalíptico" que considera que perfila el PSOE.
"Más del 53% de las mujeres que abortaron afirmaron no utilizar métodos anticonceptivos. Un 40% de las mujeres que abortaron afirmaron que no era su primer aborto. Un 20% habían abortado en el año anterior y 218, para realizarse el aborto en el año 2024, habían abortado cuatro o más veces previamente. El 94,3% no eran por malformaciones fetales, señora Morales Porro, era por embarazo no deseado", ha asegurado Matute, quien ha rematado negando que deba "banalizarse" el aborto porque "no es un método anticonceptivo en el Siglo XXI".