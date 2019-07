El PSOE cree que acabar con Madrid Central es "una vendetta" contra Carmena y una "ofensa a la inteligencia"

Actualizado 15/07/2019 13:50:31 CET

"Cargarse la zona de bajas emisiones por muy complicada no es presentable", ha ironizado Alfredo González

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Alfredo González, cree que acabar con Madrid Central es "una vendetta contra la anterior alcaldesa", Manuela Carmena, y "una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos" al "ponerse al mismo nivel de quien cree que la tierra es plana y duda del cambio climático".

Tampoco se ha olvidado de las declaraciones de la candidata del PP a la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, que vinculó Madrid Central con el aumento de la delincuencia y con el declive del Rastro.

González ha declarado en la comisión del ramo que asegurar que Madrid Central no ha reducido el tráfico y la contaminación, por lo tanto, negar que ha mejorado la salud, es una "ofensa a la inteligencia de los ciudadanos" y todo por una "obcecación personal desde el revanchismo".

El edil ha desgranado en la comisión los distintos argumentos que el gobierno de PP y Cs ha dado para tratar de cambiar Madrid Central. Empezaron aludiendo a que se necesitaba la moratoria "por la complejidad del sistema, que no es mucho mayor que la de las APR". "Pero cargarse la zona de bajas emisiones por muy complicada no es presentable porque entonces se podría aplicar a las normas de tributación", ha ironizado.

Luego "cambiaron el argumento y dijeron que en Madrid Central se multó poco por las elecciones" para pasar, posteriormente, a lo que podía entenderse como un "catálogo de eufemismos", ha señalado el edil del PSOE.

"Unas veces lo revierten, otras lo suspenden, lo remodelan, lo reconvierten"..., ha apuntado, para recordar "la manifestación con 60.000 personas a quince días" de ser investido José Luis Martínez Almeida que sólo ha conseguido que Madrid salga en la prensa internacional pero para "arrastrar su prestigio por el fango".

En su opinión, "Madrid Central no es suficiente pero sí es necesario". Se ha adoptado una medida impopular, peligrosa, dañina e ilegal (la moratoria), que incumple los acuerdos internacionales y no que no prevé el impacto sobre la salud. Dejen de imponer la ideología a la salud", ha terminado.